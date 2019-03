Roma | azzannato e ucciso dal suo cane durante una passeggiata | muore a 43 anni

Blastingnews

(Di lunedì 25 marzo 2019) La consuetacon ilha avuto un esito inimmaginabile per un giovane uomo, tramutandosi in una terribile tragedia che ha sconvolto una comunità, quella di Colle del Sole, località sulla Prenestina, periferia est di. Quella di venerdì pomeriggio è stata l'ultima uscita con l'amico a quattro zampe per Gianlucagnoli, 43. Tiago, il suo pastore corso di tre, lo ha aggredito uccidendolo, dopo avergli provocato ferite profonde e reciso l'arteria omerale.Gianlucagnoli, lotta impari con il suoCosa sia accaduto esatamente, è difficile da ricostruire. I segni sul corpo del povero Gianlucagnoli lasciano pensare che c'è stata una lotta tra lui e il suo, un pastore corso di treche avrebbe dovuto essere il suo fedele alleato. Quel che è peggio, in questa terribile vicenda, è che a trovare il corpo dell'uomo su cui si era accanito il ...