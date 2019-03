Roma - metro chiuse : sindaca Raggi revoca l’appalto alla ditta che fa manutenzione. Atac - via otto responsabili degli impianti : Saltano appalti e incarichi a Roma per la vicenda delle scale mobili della metropolitana, che ha portato alla chiusura delle uniche tre stazioni nel centro storico della Capitale. Creando non pochi disagi alla cittadinanza. Come richiesto espressamente dalla sindaca Virginia Raggi, l’ufficio legale della municipalizzata Atac Spa sta organizzando la rescissione immediata dell’affidamento alla ditta che si occupa delle manutenzioni degli impianti ...

Raggi : "Atac ha rescisso contratto con ditta di manutenzione" : ''Atac ha appena rescisso il contratto con il fornitore della manutenzione degli impianti nelle stazioni della metropolitana per gravi e inconfutabili ragioni. Un atto dovuto, necessario. Chi è ...

Raggi : "Atac cerca nuova ditta per manutenzione" : "Ho letto questa mattina delle dichiarazioni vergognose del responsabile della ditta di manutenzione delle scale mobili, che sembrerebbe attribuire le responsabilità ai cittadini che magari con i ...

Celli : non direi proprio che Atac stia rinascendo - fatti non danno ragione Raggi : Roma – “Atac rinasce? Non direi. I fatti non sembrano dar ragione a quest’annuncio fatto dalla Sindaca qualche mese fa. L’ennesimo incidente alle scale mobili della metropolitana oggi mette Roma in ginocchio. Da cinque mesi la stazione Repubblica e’ chiusa per l’improvviso guasto della scala mobile, in cui sono rimasti gravemente feriti dei tifosi russi. In piu’ si ripetono incidenti e blocchi da mesi ...

Piccolo : ennesimo bus a fuoco - ma Atac per Raggi sta risorgendo : Roma – “Un altro autobus e’ andato a fuoco questa notte a piazzale Clodio, e’ l’ennesimo ‘flambus’ dall’inizio del 2019. Da settimane la sindaca Raggi continua a ripetere che Atac sta rinascendo, di questo passo somigliera’ sempre piu’ all’araba fenice. Non possiamo augurarci che anche l’azienda capitolina come il mitico uccello riesca a risorgere dalle proprie ...

Figliomeni-Visconti : amministrazione Raggi e Atac verifichino cause incendio bus : Roma – “Il trasporto pubblico locale, gia’ di per se’ molto caotico, sembra non trovare pace dopo l’ennesimo incendio di un autobus dell’Atac, questa volta fermo nei pressi del capolinea di piazzale Clodio. Le fiamme si sono levate altissime in pochi secondi ed i vigili del fuoco hanno avuto difficolta’ a domare l’incendio che fortunatamente non ha causato feriti”. “Chiediamo che la ...

Raggi : entro giugno 200 nuovi autisti a disposizione Atac : Roma – “L’azienda del trasporto pubblico di Roma potra’ contare su nuova forza lavoro: oltre 200 autisti entreranno in Atac”. E’ quanto fa sapere il sindaco di Roma, Virginia Raggi, sulla sua pagina Facebook. “A partire da giugno amplieremo il bacino di assunzioni in contemporanea con l’arrivo della nuova flotta- ha spiegato Raggi- In concreto vuol dire: nuove opportunita’ di lavoro, ...

Roma - a fine turno autista Atac parcheggia l'autobus sotto casa. Raggi : "Sospeso" : Forse stanco, forse travolto da un bisogno impellente, o forse semplicemente pigro. Non si conosce il motivo che ha spinto un autista dell'Atac , a fine turno, a tornare a casa e a parcheggiare il ...

Nuovi bus Atac - Raggi : 'Oggi il piano di risanamento diventa realtà' : Arrivati 38 Nuovi autobus a noleggio a Roma, che saranno messi a disposizione di Atac. Sono 108 i mezzi che dovrebbero arrivare entro l'inizio dell'estate. 'piano piano stiamo risanando Atac, stiamo ...