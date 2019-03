Digital Foundry esprime le prime perplessità circa le prestazioni di Stadia

Stadia è già sotto l'occhio indagatore di Digital Foundry : Stadia è appena uscita e Digital Foundry non perde tempo per commentare le prestazioni tecniche che la piattaforma di gaming in streaming è capace di offrire.Stadia il nuovo network per il gaming in streaming marchiato Google, e si appoggerà infatti ai data center di quest'ultimo per permetterci di giocare in streaming a 1080p e 40K a 60 FPS, con la promessa di raggiungere, in futuro, gli 8K 60FPS. Audio stereo e dolby surround, ...

Anthem sotto l'occhio di Digital Foundry su Xbox One X e Xbox One S : Digital Foundry è tornata ad analizzare Anthem, il nuovo colossal videoludico di BioWare, nonché titolo che punta molto sul fattore tecnico e grafico. Ebbene, come riporta Resetera, sono state analizzate le versioni del gioco per Xbox One X e Xbox One S, e tra le prime cose che Digital Foundry ha notato è stata la risoluzione di 900p nativi su One S, e dei 4K nativi su One X.Per quanto riguarda il resto, il frame rate è ancora un punto debole ...

Il Digital Foundry si pronuncia su Zona di Demolizione di Crackdown 3 : Crackdown 3 è passato sotto la lente di ingrandimento del Digital Foundry e in particolare l'ultima analisi tecnica si è espressa in merito alla modalità Zona di Demolizione, il multiplayer della esclusiva Microsoft.Come possiamo vedere infatti, la modalità multiplayer basata sul cloud è stata messa al vaglio nell'analisi che riportiamo di seguito, e dalla quale emerge che non vi sono differenze sostanziali tra Xbox One S e Xbox One X per quanto ...

Digital Foundry si pronuncia su Zona di Demolizione di Crackdown 3 : Crackdown 3 è passato sotto la lente di ingrandimento di Digital Fondry, in particolare l'analisi tecnica questa volta si è espressa in merito alla modalità Zona di Demolizione.Come possiamo vedere infatti, la modalità multiplayer basata su cloud è stata messa al vaglio nell'analisi che riportiamo di seguito, e dalla quale emerge che non vi sono differenze sostanziali tra Xbox One S e Xbox One X, per quanto vi siano alcuni compromessi rispetto ...

Crackdown 3 sotto la lente del Digital Foundry : il vero erede del primo Crackdown? : In attesa del voto finale nella nostra recensione del titolo che arriverà dopo un'approfondita analisi del comparto multiplayer, Crackdown 3 è già finito sotto la lente d'ingrandimento dei nostri colleghi del Digital Foundry.Ovviamente l'aspetto tecnico del titolo è teoricamente molto importante per un progetto che nonostante il ridimensionamento dal punto di vista del cloud cerca di proporre un'esperienza fluida, godibile e ...

Stando a Digital Foundry PS4 Pro si comporta meglio di Xbox One X - com'è possibile? : com'è possibile che alcuni tra gli ultimi titoli usciti o in arrivo sul mercato girino con prestazioni migliori su PlayStation 4 Pro rispetto a quella che attualmente si presente come la console più potente sul mercato, ovvero Xbox One X?Come riporta Neogaf, Stando alle analisi di Digital Foundry, questa è la situazione che traspare ed è lo stesso John Linneman a definirla quanto meno inusuale.Linneman sottolinea come questa peculiare situazione ...

PS5 sarà retrocompatibile? Secondo Digital Foundry "assolutamente" sì : Continuano senza sosta le indiscrezioni sulla nex-gen, la rete è invasa da moltissimi rumor che riguardano PS5 e Xbox Scarlett e i giocatori si chiedono cosa bisognerà aspettarsi dai futuri hardware di casa Sony e Microsoft.Nello specifico, parlando di quella che dovrebbe essere PS5, i fan continuano a domandarsi se la console sarà retrocompatibile con i precedenti titoli. A rispondere a questo quesito, stavolta ci ha pensato John Linneman di ...