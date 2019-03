Calcio | Serie D Non basta l' orgoglio | solo un pari del Roccella sul campo dell' Igea

Calcio femminile - Inter promossa in Serie A. Le nerazzurre battono l’Arezzo e fanno festa : L’Inter ha conquistato la promozione nella Serie A di Calcio femminile. Le nerazzurre hanno sconfitto l’Arezzo con un roboante 6-0, hanno infilato la 17esima vittoria in altrettante partite e possono così festeggiare il salto di categoria. Le ragazze di De La Fuente, trascinate da un folto pubblico, hanno completato un percorso netto e il prossimo anno saranno tra le grandi pronte a lottare per traguardi importanti contro Juventus, ...

Calcio femminile - Serie A 2019 : rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro per Cecilia Salvai. Addio Mondiali per l’azzurra! : Oggi all’Allianz Stadium di Torino si è fatta la storia: per la prima volta un match del campionato di Calcio femminile di Serie A è andato in scena nell’impianto piemontese e la Juventus ha sconfitto con il punteggio di 1-0 la Fiorentina. Un risultato che, mancando tre giornate al termine del torneo nazionale, potrebbe valere il secondo Scudetto consecutivo alla squadra di Rita Guarino, tenendo conto del vantaggio di 4 punti sulle ...

Calcio femminile - Serie A 2019 : Juventus-Fiorentina 1-0 - Pedersen decide il match clou all’Allianz Stadium. Bianconere vicine al titolo tricolore : Sono andate in scena quest’oggi le ultime due partite del 19° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Una giornata, per certi versi, storica per il movimento delle donne del “Pallone” italiano, vista la disputa del big match tra Juventus e Fiorentina all’Allianz Stadium, la casa della Vecchia Signora (maschile). Uno stadio gremito in ogni ordine di posto ha accolto le due formazioni leader di questo ...

FantaCalcio - i pararigori più famosi della Serie A : I fantallenatori sono sempre alla ricerca del 'Sacro Graal': il +3 del portiere. E' sempre difficile ipotizzare a inizio anno chi sarà il miglior pararigori dell'anno. In questa gallery passiamo in ...

Calcio femminile - Serie A 2019 : il Milan si impone in trasferta contro l’Orobica - vittorie per Florentia e Sassuolo nel 19° turno : In attesa del big match tra Juventus e Fiorentina che godrà della cornice prestigiosa dell’Allianz Stadium di Torino e del confronto al “Tre fontane” tra Roma e Atalanta Mozzanica, si sono tenuti quattro incontri del 19° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Il Milan ha centrato il bersaglio grosso e si è imposto grazie ad una rete al 24′ di Valentina Giacinti. Tre punti che consentono alla ...

Calcio femminile - Serie A 2019 : Juventus-Fiorentina - l’Allianz Stadium completamente esaurito per il big match del 19° turno : La notizia era nell’aria ed oggi se ne ha conferma: il match valido per il 19° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A tra la Juventus e la Fiorentina sarà uno spettacolo senza precedenti per il movimento delle donne in Italia. L’Allianz Stadium, che per la prima volta ospiterà un match del torneo nazionale riservato alle calciatrici, sarà completamente esaurito. Saranno infatti circa 39mila gli spettatori presenti alla ...

Calcio femminile - la Serie A su Sky : calendario e orari delle partite : Sarà lo stadio Ennio Tardini di Parma ad ospitare domenica 28 aprile , ore 12.30 , diretta su Sky Sport Serie A , la finale della Coppa Italia femminile , la prima organizzata dalla FIGC ...

Il patto del Calcio : una partita di serie A in Cina e l'export del Var : Anche il calcio italiano prova a prendere la Via della Seta . 'Gare ufficiali' da disputare in Cina entro i prossimi tre anni, il progetto Var da avviare a beneficio degli arbitri locali e la ...

Calcio - Serie A in Cina? Figc dice di no : 20.19 "Serie A in Cina? No, il campionato si gioca in Italia, per questo si chiama italiano".Così il presidente della Figc Gabriele Gravina, in un'intervista a RaiSport, chiude all'idea di far disputare una partita del massimo campionato in Cina, nell'ambito dell'accordo che sarà discusso domenica nell'incontro a margine della visita romana del presidente cinese Xi Jinping. "E' un progetto ampio, noi vogliamo andare in Cina e loro venire da ...

FantaCalcio - gli attaccanti che hanno segnato più gol in Serie A : Ai tempi di Piola, Altafini e Nordahl il Fantacalcio non esisteva. L'idea del fantasy game in salsa italiana venne a un signore che ci giocò con gli amici nel 1988. Poi scoppiò la fanta-mania. ...

Italia-Cina - l'accordo passa anche per il Calcio : prima giornata di serie A potrebbe giocarsi a Pechino : Una partita di una prima giornata di serie A da giocare in Cina . Secondo quanto appreso dall'Ansa sarebbe questo l'oggetto dell'accordo pluriennale su cui lavorano i vertici del calcio italiano con ...

Calcio femminile - Serie A 2019 : Juventus-Fiorentina match di cartello - il Milan affronta l’Orobica in trasferta : Nel prossimo weekend andrà in scena il 19° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A e la giornata che ci apprestiamo a vivere potrebbe essere decisiva ai fini della lotta “Scudetto“. All’Allianz Stadium di Torino la Juventus e la Fiorentina si confronteranno nel posticipo domenicale delle ore 15.00. Una cornice di pubblico importante è attesa tra le due grandi protagoniste del torneo nazionale, separate da un solo ...

Italia-Cina - accordo anche sul Calcio : la prima giornata di serie A in Oriente? : Una partita di una prima giornata di serie A da giocare in Cina. Secondo quanto apprende l'ANSA è questo l'oggetto dell'accordo pluriennale su cui lavorano i vertici del calcio italiano con China Media Group, principale gruppo media dello Stato cinese, e di cui si discuterà domenica nel corso di un incontro a margine della visita del presidente cinese Xi Jinping a Roma, a cui saranno presenti rappresentanti di Pechino, il ...

Lega di Serie A - il presidente Miccichè : “stiamo combattendo contro la pirateria che fa male al Calcio” : Lega di Serie A, il presidente Miccichè ha parlato della piaga della pirateria che condiziona pesantemente anche il mondo dei diritti tv “Il tema della pirateria è un tema importante, drammatico, sul quale stiamo intervenendo in maniera molto seria e molto decisa anche noi in Italia. Devo dire che mi fa piacere leggere di questa notizia relativa al mondo inglese, alla Premier League, ma vi assicuro che in Italia siamo sulla strada ...