Apple Arcade è il nuovo servizio gaming in abbonamento di Apple | in arrivo questo autunno

(Di lunedì 25 marzo 2019) Dopo i rumor degli ultimi giorni,ha ufficialmente annunciato il suoina tema videogiochi, che sarà disponibilesu iPhone, iPad, Mac edTV.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net,il nome del) presenterà una lista di titoli selezionati che gli abbonati potranno scaricare sui loro dispositivi mobile o desktop tramite l'App Store. I giochi potranno essere giocati in ogni momento e la compagnia ha promesso 100 titoli esclusivi al lancio. I titoli già annunciati comprendono Beyond a Steel Sky, Little Orpheus, Sayonara Wild Hearts, Hot Lava, Spidersaurs, Overland, The Pathless, Sonic Racing e molti altri.ha inoltre annunciato che collaborerà con altre compagnia di alto profilo per portare nuovi giochi su, tra cui:Leggi altro...

