Antonio Socci sta con Matteo Salvini | Perché possiamo romperci le ossa

Antonio Socci : "La barba di Dio è diventata bianca solo nel Trecento" : Tutti ricordano le immagini michelangiolesche della Cappella Sistina e tutti sanno che Dio Padre, nelle scene della creazione, è rappresentato come un austero e potente vegliardo con barba e capelli bianchi. È la tipica iconografia della prima Persona della SS. Trinità e la ritroviamo in tante altre

Antonio Socci - il test che umilia Di Maio e Di Battista : la prova - sono analfabeti : Ma davvero i (cosiddetti) populisti grillini e le (cosiddette) élite ora si contrappongono sulla "sgrammatica"? In effetti gli esponenti del M5S fanno spesso a pugni con la lingua italiana, come dimostra un recente intervento alla Camera della deputata grillina Teresa Manzo C' è poi la guerra del c