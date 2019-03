Sekiro Shadows Die Twice Trucchi | Vita infinita | Invisibilità | Oggetti infiniti e molto

gamerbrain

(Di domenica 24 marzo 2019) L’ultimo capolavoro di Miyazaki è arrivato, più difficile che mai e pronto a mettere a dura prova le abilità e la pazienza dei giocatori. Se vi state cimentando nella versione PC e volete qualche aiuto, allora il Trainer potrebbe fare al caso vostro.Diee Trainer Se avete abbandonato il titolo a causa dell’eccessiva difficoltà, tipica dei giochi From Software, scoraggiati dai tanti e tanti gameover, allora il Trainer di cui vogliamo parlarvi potrebbe spingervi a rispolverare il gioco, riducendo in parte o drasticamente la difficoltà.Il Trainer naturalmente funziona solo con la versione PC del titolo, per tanto se avete acquistato il gioco su console, ci dispiace deludervi ma non potrete ricorrere aidipresenti in questo articolo.Cos’è il Trainer? A cosa serve? Come si ...

canevavatar : RT @sekirothegame: Sekiro: Shadows Die Twice - Tessi la tua vendetta. Salva il tuo onore. Uccidi con astuzia. - MassimoFerro12 : RT @sekirothegame: Sekiro: Shadows Die Twice - Tessi la tua vendetta. Salva il tuo onore. Uccidi con astuzia. - zugravutiberiu1 : RT @sekirothegame: Sekiro: Shadows Die Twice - Tessi la tua vendetta. Salva il tuo onore. Uccidi con astuzia. -