Precipita un l’aliante | incredibilmente illeso il pilota

meteoweb.eu

(Di domenica 24 marzo 2019) I vigili del fuoco sono stati allertati nel pomeriggio per un atterraggio di emergenza di un aliante in località Peron di Perarolo di Cadore (Belluno) di fianco la SS 51 di Alemagna.il, che, non riuscendo a prendere quota, ha deciso di atterrare nell’unica zona pianeggiante. Nel duro atterraggio l’aliante è andato praticamente distrutto. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i luoghi, sul posto anche il personale del suem 118, che ha visitato il, il quale non ha riportato alcuna ferita. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.L'articoloun l’aliante:ilMeteo Web.

webnauta5_9 : RT @emergenzavvf: #17mar, aliante precipita in una aviosuperficie a Cortona (AR), deceduto il pilota. I #vigilidelfuoco mettono in sicurezz… - radioinvisibili : Precipita con l’aliante e si schianta, Enzo muore come il fratello dieci anni dopo - Librietv : Precipita con l’aliante e si schianta, Enzo muore come il fratello dieci anni dopo -