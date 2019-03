Nazionale | altro infortunio | si ferma El Shaarawy

calcioweb.eu

(Di domenica 24 marzo 2019) Altra brutta notizia dal ritiro azzurro. Dopo gli stop di Chiesa e Florenzi sianche El, unproblema per Mancini. L’esterno della Roma ha accusato un problema muscolare nell’allenamento di questa mattina. L’attaccante giallorosso ha saltato la seduta e si è dovuto recare in ospedale per sottoporsi ad alcuni controlli. Lo staff medico consiglia prudenza e ha raccomandato al giocatore di lasciare il ritiro, nonostante Elvolesse restare. Quasi sicuramente non sarà a disposizione per la partita di martedì contro il Liechtenstein.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALEL'articolo, siElCalcioWeb.

CarloCalenda : Un programma che è tutto un programma. Discriminazione, sottomissione delle donne, limitazione dei diritti e delle… - GiuseppeConteIT : In questi giorni, tra un impegno e un altro, sto seguendo con passione i successi dei nostri giovani atleti… - Linkiesta : Mentre la #Lega sostiene che una legge sulla #legittimadifesa sia un’urgenza nazionale, i dati raccontano altro: om… -