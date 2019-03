mediaset - RETE 4 * QUARTA REPUBBLICA ' | « LUNEDÌ 25 MARZO LE INTERVISTE A MANFRED

Gerardo Greco - un caso a mediaset . Parla il capo di Rete4 : 'In Rai era un numero uno - ma qui...' : È durato poco Gerardo Greco a Rete4 , alla guida del Tg e di un programma di approfondimento. Sebastiano Lombardi , direttore della rete, spiega perché in una intervista alla Stampa di oggi. 'Anche ...

Gerardo Greco - un caso a mediaset . Parla il capo di Rete4 : "In Rai era un numero uno - ma qui..." : È durato poco Gerardo Greco a Rete4 , alla guida del Tg e di un programma di approfondimento. Sebastiano Lombardi, direttore della rete, spiega perché in una intervista alla Stampa di oggi. "Anche Glenn Gould, uno dei più grandi interpreti di Bach del 900, quando ha provato a cimentarsi con altri aut

7 programmi Rai - mediaset e La7 da vedere stasera : su Rete 4 c'è Il Segreto : Curiosi di sapere che cosa danno stasera 5 marzo in televisione? In questo articolo, dedicato alla Guida Tv, potete trovare le serie tv, soap opera e gli show con le rispettive trame che andranno in onda stasera in prima serata sulla Rai e Mediaset, ma anche su La7.