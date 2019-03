Le parole non possono contraddire i fatti L' ' intenzionalità reciproca' ci salverà

Miguel dopo Amici non si arrende - il ballerino emoziona ancora : le prime parole : Amici 18, Miguel eliminato: le prime parole del ballerino dopo la puntata L’ultima puntata del pomeridiano di Amici 18 è andata in onda e Miguel Chavez non ce l’ha fatta ad accedere al Serale. Possiamo però affermare che sia stato lui il vero protagonista di questa puntata: le lacrime dei presenti in studio ne sono […] L'articolo Miguel dopo Amici non si arrende, il ballerino emoziona ancora: le prime parole proviene da Gossip ...

"Non sono pentito - i bambini il mio scudo per arrivare a Linate" : dal carcere le parole di Ousseynou Sy : L'autista dello scuolabus dirottato e incendiato a San Donato potrebbe essere interrogato oggi per la convalida del fermo. "L'ho fatto per l'Africa, avevo in mente da un po' un gesto eclatante"

RCS Mediagroup in rosso nonostante parole Cairo : Giornata no per RCS Mediagroup , che evidenzia una discesa del 4,41% in Borsa. Il titolo non riesce a beneficiare del newsflow e delle indicazioni positive arrivate, nel corso della STAR Conference, ...

Francesca Fioretti si racconta dopo la morte del compagno Astori : ‘ancora non ci credo e penso ancora non sia vero’. Leggi le sue parole : Francesca Fioretti torna a parlare dopo la morte del compagno Astori: “Mi è caduta addosso una tragedia, è stato un anno straziate” Da quando è morto Davide Astori la sua compagna, Francesca Fioretti, ha... L'articolo Francesca Fioretti si racconta dopo la morte del compagno Astori: ‘ancora non ci credo e penso ancora non sia vero’. Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Bernardeschi : “Squalifica CR7? Non aggiungo parole - ecco cosa penso” : Federico Bernardeschi, intervenuto da Coverciano in conferenza stampa, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sull’attuale momento della Juventus, ma soprattutto sull’ipotetica squalifica di Cristiano Ronaldo. Idee chiare e pensiero netto e scontato. Leggi anche: Mercato Juventus, il piano di Paratici: arriva la nuova mezz’ala Bernardeschi: “CR7? Un fuoriclasse assoluto” L’attaccante ...

[Il commento] "Non rattristatevi - non ho rimpianti" : le ultime parole di Lorenzo - ucciso alle spalle nella guerra all'Isis : Morire per delle idee . C'è chi lo ha cantato, come Brassens, tradotto da De André, e chi continua a farlo, in tutto il mondo. Lasciando quella che chiamiamo "normalità". Cioè le abitudini di tutti i ...

Fiorentina - il botta e risposta Pioli-Cognini : “non commento le sue parole” : Fiorentina, Pioli ed il presidente Cognini stanno continuando il proprio battibecco a distanza con ‘vista’ sul rinnovo del tecnico In casa Fiorentina, il tecnico Pioli ed il presidente Cognini stanno continuando a bacchettarsi a distanza. Dapprima le dichiarazioni dell’allenatore sul futuro incerto, poi la stangata da parte del presidente che ha ritenuto fuori luogo tali parole, successivamente è stato interpellato ancora ...

Lezzi : “Lega e flat tax? Promessa non fattibile. Autonomie? Idee non chiare”. Su Imane : “parole gravi di Berlusconi” : “flat tax per le famiglie? E’ una Promessa che non si può mantenere“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “24 Mattino”, su Radio24, dal ministro per il Sud Barbara Lezzi, che annuncia anche il suo voto contro l’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini nel caso Diciotti, voto che si terrà mercoledì prossimo. E sulle promesse leghiste relative alla flat tax, la senatrice M5s spiega: ...

F1 – Bottas non realizza - Hamilton pronto a lavorare con gli ingegneri e Verstappen soddisfatto : le prime parole dei protagonisti del Gp d’Australia : Bottas senza parole, Hamilton pronto a lavorare per migliorare e Verstappen soddisfatto: le prime parole dei tre protagonisti del Gp d’Australia prima di salire sul podio La prima gara della stagione 2019 di F1 non ha lasciato delusi gli appassionati delle quattro ruote: una splendida doppietta Mercedes, con Bottas ad avere la meglio sul compagno di squadra campione del mondo in carica. Terzo posto per la Red Bull di Max Verstappen, ...

Giacomo Celentano - le parole del figlio del Molleggiato : ‘Non lavoro perché cristiano’ : Giacomo Celentano, dopo un periodo di assenza, ha fatto ritorno in televisione e ha avuto modo di ripercorrere la sua carriera lavorativa. Recentemente il figlio del Molleggiato è stato ospite del programma 'Storie Italiane' condotto da Eleonora Daniele. Durante la puntata, il cantautore, oggi 53enne, ha avuto modo di porre l'accento sulle difficoltà a lavorare nel mondo dello spettacolo. Il secondogenito di Adriano Celentano e Claudia Mori ha ...

Sciopero clima - trentamila persone in piazza a Milano : “Non ci bastano le parole dei governi - vogliamo fatti” : Oltre trentamila persone sono scese in piazza questa mattina a Milano nella giornata mondiale dello Sciopero climatico. Un corteo colorato guidato dagli studenti, ma che ha visto la partecipazione di tanti genitori e professori: “Siamo ragazzi ma siamo consapevoli dei problemi del nostro pianeta. Non ci bastano le parole dei governi, vogliamo fatti, perché non c’è un pianeta B. L'articolo Sciopero clima, trentamila persone in piazza a Milano: ...

Tav - Di Maio su La7 : “Conte la ridiscuterà con Francia e Ue. Salvini? Sue parole sono folclore. Non abbiamo mai litigato” : “Tav Torino-Lione? E’ urgentissima da 28 anni, da quando cioè c’era Andreotti, però, non si sa perché, questo governo deve decidere domani mattina, a differenza dei governi precedenti“. Così, a Dimartedì (La7), il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, risponde al conduttore Giovanni Floris sul caso Tav, mostrando un articolo de La Stampa, risalente al 15 ottobre 1991 e recante il titolo “L’attuale linea ...

Napoli - De Laurentiis difende Insigne : “le sue parole non vanno interpretate - è libero di esprimersi” : Il presidente del Napoli ha commentato le parole del capitano azzurro, rilasciate dopo la vittoria ottenuta a Sassuolo nell’ultimo turno di campionato Nessun malessere, soltanto un piccolo sfogo arrivato da chi alla maglia del Napoli ci tiene eccome. Le parole di Lorenzo Insigne non fanno scattare alcun campanello d’allarme in casa azzurra, come sottolineato dal presidente Aurelio De Laurentiis nella giornata di ...