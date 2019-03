I giovani fuggono dal sussidio M5s

ilgiornale

(Di domenica 24 marzo 2019) Ibocciano il reddito di cittadinanza: i dati certificano il flop del provvedimento bandiera dei grillini. L'idea di trasformare ilin una misura attiva per combattere la disoccupazionele è fallita. Il reddito si conferma un intervento assistenzialista, dirottato verso cinquantenni ormai fuori dal mercato del lavoro. I trentenni non si fidano degli annunci del vicepremier dei Cinque stelle, Luigi Di Maio. E né, tanto meno, della possibilità di ottenere le tre proposte di lavoro, una volta entrati nel programma di formazione e avviamento che dovranno mettere a punto i navigator.Due settimane dopo l'avvio delle procedure per accedere al reddito di cittadinanza, appena il 6,8% degli under 30, i Millennials, ha fatto domanda. Il dato emerge dalle statistiche diffuse dalla Consulta Nazionale dei Caf. La percentuale degli under 30 cresce, ma di poco, al sud, arrivando ...

