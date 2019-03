De Laurentiis | «Sarebbe bello cominciare la Serie A a Parigi | o Londra | Berlino»

ilnapolista

(Di domenica 24 marzo 2019) Le potenzialità della Cina Oltre a parlare del futuro del Napoli, nella breve intervista concessa a Sport Mediaset, Aurelio Deovviamente parla anche dei rapporti tra laA e il calcio cinese. Del resto Deè stato intervistato proprio mentre stava entrando negli uffici della Figc proprio con la delegazione cinese.«Sono anni che predico un’apertura alla Cina. Loro si sono dati come obiettivo ambizioso di sostituire il ping pong con il calcio. Si sono dati il 2030 come scadenza. Ovviamente non è semplice. D’estate ho sempre preferito evitare il circo e utilizzare quel periodo per mettere carburante indispensabile per la stagione. Ho rifiutato anche introiti importanti».«Approfitterei del mese di agosto per giocare qualche partita diA importante, come Roma-Napoli, Inter-Milan, Juventus-Lazio, in giro per l’Europa. Se ...

