Bologna - i fratelli caduti dal balcone erano in castigo in casa : Bologna, i fratelli caduti dal balcone erano in castigo in casa Potrebbe esserci una fatalità alla base della tragedia avvenuta in via Quirino di Marzio. Secondo indiscrezioni, il padre li aveva chiusi in casa per metterli in castigo dopo una lite. Genitori sentiti per ore Parole chiave: ...

Bologna - due fratelli di 11 e 14 anni muoiono cadendo dall’ottavo piano : interrogati i genitori : Due fratelli di 11 e 14 anni, Benjamin e David Nathan, sono morti dopo esser precipitati dall’ottavo piano di un palazzo in via Quirino di Marzio, nella periferia di Bologna. È successo sabato 23 marzo intorno alle 10: a trovare i loro corpi senza vita alcuni residenti che, sotto choc, hanno subito dato l’allarme. Inutili tutti i tentativi di rianimarli da parte dei soccorritori del 118. Il padre Heitz Chabwore, solo in casa con loro ...

Bologna - morti due fratellini africani dopo un volo dall'ottavo piano - erano in casa con il padre : Una vicenda drammatica quella accaduta a Bologna intorno alle 10 di questa mattina. Due fratellini di origine africana sono precipitatati dall'ottavo piano di un palazzo di via Quirino di Marzio e sono morti sotto gli occhi di chi ha assistito alla scena. Non si conoscono ancora i motivi che hanno p

