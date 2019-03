Vivo X27 e X27 Pro | prezzo | uscita in Italia e caratteristiche tecniche

termometropolitico

(Di sabato 23 marzo 2019)X27 e X27 Pro:inX27 Stanno per arrivare sul mercato asiatico due nuovi device, l’X27 e l’X27 Pro; si tratta di smartphone di fascia medio-alta che, secondo la stampa specializzata, presentanohardware da non sottovalutare oltre alla fotocamera frontale pop-up tipica del marchio cinese.X27 e X27 Pro: il comparto fotografico Entrambi gli smartphone montano una tripla fotocamera posteriore; dunque, tre obiettivi rispettivamente da 48, 13 e 5 megapixel, due teleobiettivi e un ultragrandangolare. Da segnalare la presenza del suono sensore Sony Imx 586: una garanzia di qualità.Tuttavia, il vero e proprio “marchio di fabbrica” diè la fotocamera anteriore; in pratica, la casa cinese è l’unica nel panorama del settore a proporre un modello “a scomparsa”. Basta entrare nell’app ...

