Stadio di Tor di Valle | le tappe di una ‘Odissea Infinita’

Stadio della Roma - nel mirino degli investigatori gli incontri “segreti” tra l’imprenditore indagato e l’ad di Eurnova : Le società dei fratelli Toti e la Eurnova di Luca Parnasi. Interessi che si incrociano da sempre, nell’alveo del panorama edile Romano. Anche dopo gli arresti del giugno 2018, quando Parnasi viene arrestato e la Procura di Roma svela il giro di corruzione presente dietro l’affare sullo Stadio dell’As Roma. L’operazione dei carabinieri “Congiunzione astrale”, che ha portato in carcere fra gli altri, l‘ormai ex presidente dell’Assemblea ...

Inchiesta Stadio Roma - Raggi : 'Non si torna al passato' - : Con un post su Facebook la sindaca della Capitale interviene per difendere la sua amministrazione dopo l'arresto di De Vito e il fascicolo aperto su Frongia: "Non lasciamo spazio ad ambiguità " ...

Stadio della Roma. La sindaca Raggi : non si torna al passato : ... dopo le polemiche sull'arresto del presidente dell'assemblea Marcello De Vito e la notizia che Daniele Frongia, assessore allo sport, è indagato per corruzione, nell'inchiesta sulla realizzazione ...

Grancio : annullare pubblica autorità Stadio per ridare dignità Assemblea capitolina : Roma – “Apprendo dalla stampa di oggi che la Sindaca Raggi avrebbe avviato ‘ulteriori verifiche’ sullo stadio della Roma. Ancora? Siamo di fronte a due indagini che hanno condotto in carcere o alla soglia del rinvio a giudizio funzionari ed amministratori che ricoprivano, a vario titolo, incarichi di assoluto rilievo nel procedimento amministrativo pervenuto all’approvazione del progetto in Conferenza dei ...

Tangenti Stadio - Raggi : «Roma saccheggiata per 30 anni - non si torna indietro» : «Non si torna al passato. Il giorno in cui sono stata eletta sindaca di Roma sapevo che avrei subito ogni tipo di attacco: mediatico, politico, personale». Virginia Raggi si sfoga e si...

L’Italia torna a Udine dopo due anni : precedenti favorevoli in questo Stadio : Sabato l’Italia giocherà la sua prima gara alle qualificazioni agli Europei del 2020 contro la Finlandia. Teatro della sfida lo stadio “Friuli” di Udine, da qualche anno “Dacia Arena”. Sarà la nona volta in assoluto in cui Udine ospiterà una gara della nazionale: il bilancio, per ora, è di sei vittorie e due pareggi. Le prime tre volte si trattò di amichevoli. Nel 1979 gli azzurri batterono la Svizzera per 2-0 ...

De Vito arrrestato - quando diceva : «Lo Stadio? Speculazione - un meteorite che si abbatte su Tor di Valle» : "Il progetto di Parnasi? Che non sia il presupposto per fare Speculazione immobiliare. Gli urbanisti lo hanno definito un meteorite lanciato sull'ansa del Tevere. Questo progetto non...

Stadio Roma - arrestato Marcello De Vito - presidente M5s dell'assemblea capitolina. Coinvolti imprenditori Toti e Statuto : arrestato Marcello De Vito, presidente dell'assemblea capitolina. L'accusa è di corruzione. Secondo i pm Barbara Zuin e Luigia Spinelli De Vito avrebbe incassato elargizioni da...

Marcello De Vito arrestato per tangenti sul nuovo Stadio Roma/ Tornado in casa M5s : Marcello De Vito, consigliere comunale di Roma del M5s è stato arrestato stamane con l'accusa di corruzione: tangenti sul nuovo stadio Roma

Arresto De Vito - dallo 'Stadio fatto bene' alle inchieste sulle tangenti : la parabola dell'impianto di Tor di Valle : Dall'uscita della 'dissidente' Grancio alla bufera giudiziaria che ha travolto prima i vertici della Eurnova e ora l'assemblea capitolina

