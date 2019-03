Prima immagine di Motorola One Vision | display col foro e Android One

Astronomia : ecco la splendida immagine dell’Equinozio di Prima vera dallo spazio : Un’ immagine rende immediatamente chiaro come appare un Equinozio: è il momento in cui la Terra è esattamente divisa a metà tra il giorno e la notte. La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ha catturato lo splendore di quel fugace momento alle 22:58 (ora italiana) di mercoledì 20 marzo in una foto scattata da uno dei suoi satelliti geostazionari. Il GOES-16 è posizionato a circa 36.000km dalla Terra ed è allineato all’Equatore e ...

Prima immagine di Fortnite Stagione 8 - i pirati invadono il Battle Royale? : I ragazzi di Epic Games hanno scelto il 28 febbraio come data di inizio di Fortnite Stagione 8. Una data importantissima per il Battle Royale per eccellenza, che segnerà lo scioglimento definitivo della neve che ne aveva ricoperto parte della grande mappa. Questo perché il team di sviluppo non solo è chiamato a coinvolgere la sua ampia community con Sfide sempre nuove ed eventi speciali mai visti, ma anche e soprattutto per via dell'agguerrita ...