Alpha e Beta padroni in The Walking Dead 9 | Daryl e i suoi finiranno nelle loro mani?

Beta debutta in The Walking Dead 9 mentre Henry finisce nelle mani di Alpha : anticipazioni 4 marzo : The Walking Dead 9 torna lunedì prossimo, 4 marzo, su Fox in Italia con l'episodio numero 12 ad un passo dal finale di stagione e da una serie di vittime che Alpha sicuramente si lascerà alle spalle a cominciare dalla prossima settimana. In passato si è parlato molto del possibile rapporto tra Carl e Lydia ma proprio la morte del figlio dello sceriffo ha passato tutto ad Henry. È toccato a lui occuparsi di Lydia e confrontarsi con lei in ...