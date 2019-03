Milan | 2-0 al Chiasso in amichevole | in gol Mauri e Suso | riecco Caldara

gazzetta

(Di venerdì 22 marzo 2019) Buone notizie per Gattuso:è tornato a segnare e far segnare come ai vecchi tempi. Il campo è quello diello, dove ilha battuto 2-0 ingli svizzeri del, seconda ...

AntoVitiello : Milan-Chiasso amichevole a Milanello, il primo tempo si è chiuso sul 2-0. Marcatori #Mauri e #Suso #milanchiasso @MilanNewsit - koki5_3 : RT @MilanEye: Milan's lineup for the amicable game against Chiasso: Reina; Conti, Abate, Zapata, Strinic; Bertolacci, Mauri, Montolivo; Sus… - koki5_3 : RT @TheMilanBible: Milan Xl vs. Chiasso (friendly): Reina; Conti, Abate, Zapata, Strinic; Bertolacci, Mauri, Montolivo; Suso, Borini, Cast… -