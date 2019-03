Autista del bus al gip | ' Sentivo le voci dei bimbi morti in mare che mi chiedevano un

Sy - l'incubo dell'Autista senegalese in carcere : cosa gli hanno fatto di notte gli altri detenuti : La prima notte di Ousseynou Sy in carcere a San Vittore è finita come prevedibile: con la rivolta degli altri detenuti. Il Corriere della Sera riferisce di un "lancio incessante di uova e arance contro la porta della sua cella. Senza sosta e senza permettergli di chiudere occhio". Leggi anche: "Bast

La bidella : costretta a legare i bimbi dall'Autista del bus - : Tiziana Magarini, la collaboratrice che era con i piccoli allievi sul bus dato alle fiamme: "Ho fatto nodi poco stretti, sperando riuscissero ad allentarli"

Bus dirottato - l’Autista ai carabinieri : “State a distanza. Non sparate - è tutto gasolio qui”. L’audio della telefonata : Nell’audio Ousseynou Sy, l’autista 47enne delle Autoguidovie di Crema che mercoledì 20 marzo ha sequestrato e poi dato alle fiamme un autobus con a bordo 51 studenti della scuola media “Vailati” di Crema sulla statale Paullese, al telefono con i carabinieri annuncia la sua intenzione di andare sulla pista di Linate. “Non voglio vedere nessuno nell’arco di 2 chilometri, ci sono solo bambini qua – urla al centralinista -. ...

"Qui è tutto gasolio" - la chiamata dell'Autista : Nella nuova telefonata diffusa dai carabinieri Ousseynou Sy, l'autista senegalese che ieri ha sequestrato e dato alle fiamme un bus con bambini e insegnanti, annuncia l'intenzione di andare sulla ...

Bus in fiamme - l’Autista ai carabinieri : “Non sparate - è tutto gasolio qui”. L’audio della telefonata : Nell’audio Ousseynou Sy, l’autista 47enne delle Autoguidovie di Crema che mercoledì 20 marzo ha sequestrato e poi dato alle fiamme un autobus con a bordo 51 studenti della scuola media “Vailati” di Crema sulla statale Paullese, al telefono con i carabinieri annuncia la sua intenzione di andare sulla pista di Linate. “Non voglio vedere nessuno nell’arco di 2 chilometri, ci sono solo bambini qua – urla al centralinista -. ...

L'Autista senegalese : «Ecco perché l'ho fatto. Bambini come scudi umani - ma non volevo far loro del male» : Aveva già in mente l'attentato da un po', Ousseynou Sy, L'autista senegalese con cittadinanza italiana che ieri ha sequestrato un autobus con una scolaresca di Crema, nel...

La bidella : costretta a legare i bimbi dall'Autista del bus - : Tiziana Magarini, la collaboratrice che era con i piccoli allievi sul bus dato alle fiamme: "Ho fatto nodi pochi stretti, sperando riuscissero ad allentarli"

La bidella : costretta a legare i bimbi dall'Autista del bus : Tiziana Magarini, la collaboratrice che era con i piccoli allievi sul bus dato alle fiamme: "Ho fatto nodi poco stretti, sperando riuscissero ad allentarli" "Un'ora e un quarto in strada con un coltello alla gola e una pistola puntata", dice trattenendo a stento le lacrime Tiziana Magarini, la bidella che era insieme ai 51 allievi delle scuole medie sull'autobus dato alle fiamme dall'autista Ousseynou Sy, 47 anni, cittadino italiano dal 2004. ...

L'Autista senegalese : «Ecco perché l'ho fatto. Bimbi come scudi umani - non volevo far loro del male» : Aveva già in mente l'attentato da un po', Ousseynou Sy, L'autista senegalese con cittadinanza italiana che ieri ha sequestrato un autobus con una scolaresca di Crema, nel...

Investigatori a caccia al video di Ouesseynou Sy. Cosa diceva l'Autista del bus del terrore : Investigatori e inquirenti che indagando sul caso di Ouesseynou Sy, l'autista che ha sequestrato e incendiato il bus con 51 ragazzi ed è stato arrestato mercoledì, stanno cercando di acquisire il ...

La drammatica telefonata di Adam : “Mamma - ci uccidono”. Perquisizioni in casa e auto dell’Autista : È accusato di strage, sequestro di persona, incendio e resistenza, con l'aggravante di aver agito con finalità di terrorismo Ousseynou Sy, il 47enne di origini senegalese con cittadinanza italiana che ha dirottato un autobus nel milanese con 51 studenti a bordo delle scuole medie e ha appiccato il fuoco. Secondo gli inquirenti milanesi l'aggravante terroristica è configurabile non solo alla luce delle frasi sconnesse pronunciate dall'uomo contro ...

Ousseynou Sy - chi è l'Autista dello scuolabus | "I figli morti in mare" : ma la verità è diversa : Nato in Francia da genitori senegalesi, con la cittadinanza italiana dal 2004 per aver sposato una bresciana, separato, Ousseynou Sy, detto Paolo, 47 anni, è l'autista dello scuolabus della tentata strage di San Donato (Milano). Nel 2007 gli era stata sospesa la patente per eccessivo consumo di alcolici

L'Autista dello scuolabus sequestrato a Milano sorvegliato a vista a San Vittore - Sky TG24 - : L'uomo che ieri ha dirottato e dato fuoco a un pullman su cui viaggiava una scolaresca si trova in una cella insieme ad altri detenuti. È arrivato in carcere dopo essere stato medicato in ospedale ...

Ousseynou Sy - chi è l'Autista dello scuolabus | Alcol e violenza nel suo passato | "Ho perso i miei figli in mare" : ma la verità è un'altra : Nato in Francia da genitori senegalesi, con la cittadinanza italiana dal 2004 per aver sposato una bresciana, separato, Ousseynou Sy, detto Paolo, 47 anni, è l'autista dello scuolabus della tentata strage di San Donato (Milano). Nel 2007 gli era stata sospesa la patente per eccessivo consumo di Alcolici