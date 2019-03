Roma | cede gradino della scala mobile alla fermata Barberini della metro Stazione chiusa

Cede un gradino della scala mobile : paura nella metro Barberini di Roma : Grande spavento alla fermata della metro Barberini in pieno centro a Roma. Come si evince da alcune immagini presenti sul web questa mattina un gradino della scala mobile che porta i passeggeri dalla superficie alla fermata sotterranea è collassato. Al momento non risultano esserci persone ferite. Una situazione, fortunatamente con esito diverso, assimilabile a quanto accaduto lo scorso ottobre ad un gruppo di tifosi del Cska Mosca su una ...

Stadio della Roma Baldissoni : “Il progetto procede è un diritto acquisito” : Stadio della Roma Baldissoni – Il presidente dell’Assemblea capitolina Marcello De Vito da questa mattina è nel carcere Romano di Regina Coeli per corruzione e traffico di influenze illecite: per la procura di Roma e per il gip Maria Paola Tomaselli avrebbe messo a disposizione la sua funzione e sfruttato la sua rete di conoscenze […] L'articolo Stadio della Roma Baldissoni: “Il progetto procede è un diritto ...

Roma : cedeva dosi droga tramite cellulare - arrestato pusher : Roma – Un giovane pusher spacciava sostanze stupefacenti nella zona Giardinetti utilizzando proprio Whatsapp. I clienti che volevano acquistare da lui, attraverso la nota piattaforma di messaggistica, scrivevano frasi in codice del tipo “mi occorre una manciata bianca” oppure “mi occorre una manciata verde” e via dicendo. In questo modo lo spacciatore sapeva esattamente che tipo di sostanza vendere. Tutto questo è ...

Dopo il voto alle primarie del Pd - che succede a Roma? : Roma. Quale riflesso avrà su Roma la vittoria del governatore del Lazio Nicola Zingaretti alle primarie del Pd? La domanda corre tra Campidoglio, Regione e Nazareno. E mentre Zingaretti mette nella lista delle priorità la Tav e le autonomie, a livello locale un bisbiglìo insistente raggiunge il segr

Porto-Roma arbitro turco per la sfida di Champions : i precedenti : PORTO ROMA arbitro – Cuneyt Cakir, 42 anni, arbitrerà la partita di ritorno degli ottavi di finale della Champions League in programma mercoledì sera fra il Porto e la Roma. Il direttore di gara turco sarà affiancato dagli assistenti Bahattin Duran e Tarik Ongun, suoi connazionali. Il IV Ufficiale sarà Halis Ozkahya, Per la Var […] L'articolo Porto-Roma arbitro turco per la sfida di Champions: i precedenti proviene da Serie A News ...

Roma : vuol cedere droga a Carabinieri in abiti civili - in manette 23enne : Roma – Ieri sera, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro hanno arrestato un 23enne del Gambia, senza fissa dimora, con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane ha avvicinato i militari, che transitavano in abiti civili in piazza dei Cinquecento, e ha offerto loro una dose di marijuana. Incredulo, e’ stato fermato e perquisito: nelle sue tasche nascondeva altre dosi della stessa sostanza e ...

Roma - albero cede e schiaccia 3 auto : 2 feriti gravi : di Laura Bogliolo E' ancora emergenza alberi a Roma. Oggi, poco dopo le 9.30 in viale Mazzini , al civico 103, davanti al sede della Corte dei conti, un pino marittimo di 30 metri è precipitato ...

Roma : trovato intento a cedere dosi eroina dinanzi ex Cara - spacciatore arrestato : Roma – Nel corso dei servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di Castelnuovo di Porto hanno arrestato un 22enne del Gambia, senza fissa dimora, con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Una pattuglia di Carabinieri, in transito in una via limitrofa all’ex locale centro richiedenti asilo, e’ intervenuta dopo aver notato uno strano scambio tra il giovane ...

Roma che sofferenza - ma alla fine Bologna cede : La Roma ha battuto 2-1 il Bologna all'Olimpico nel posticipo della 24ma giornata. I giallorossi sono passati in vantaggio al 55mo grazie a un rigore trasformato da Kolarov per un fallo di Helander su El Shaarawy. Al 73mo il raddoppio di Fazio sugli sviluppi di un calcio d'angolo, poi Sansone ha accorciato le distanze per i felsinei all'84mo. Un buon Bologna puo' recriminare per aver sciupato almeno quattro palle gol (tra cui una traversa di ...

Pallotta - lettera all'Uefa : "Ma solo la Roma deve cedere il big per rispettare il FFP" : rispettare il Fair Play dell'Uefa o pagare 12 milioni di euro di multa e, sul mercato, fare ciò che si vuole. Oppure mettersi a posto coi giovani della Primavera senza dover cedere i big? E' questo il ...

Febbraio shock con l’Anticiclone dei record - caldo senza precedenti in tutt’Europa : oggi +22°C in Francia - +20°C a Roma e Firenze - +18°C in Germania [DATI] : 1/13 ...

E ora che succede? Nessuno a Roma vuole prendere il posto della Montanari : Roma. Dopo le dimissioni di Pinuccia Montanari in Campidoglio regna uno stallo incrollabile. Chi la sostituirà? Quale sarà la nuova linea sui rifiuti? Che cosa ne sarà del bilancio consuntivo 2017 di Ama, quello che la sindaca Virginia Raggi ha deciso di bocciare e che ha portato alle dimissioni del

Champions League - Roma-Porto : precedenti negativi per la Lupa - aria di derby per i tecnici : L’attesa sta per finire. Domani sera riparte la Champions League con le prime partite valide per l’andata degli ottavi di finale e subito in campo ci sarà la Roma, semifinalista della passata edizione, pronta a ricevere il Porto allo stadio Olimpico in quello che è anche un remake dei play off dei preliminari del 2016. Una sfida alla portata dei giallorossi che in fase di sorteggio hanno evitato tutte le big, ma un avversario comunque da non ...

Roma-Porto - Champions League 2019 : i precedenti. Dragoni bestia nera giallorossa - nessuna vittoria contro i portoghesi : Ormai ci siamo! Riprende domani, martedì 12 febbraio, il cammino della Roma nella Champions League 2018-2019 di calcio. La formazione giallorossa accoglie il Porto nella partita di andata degli ottavi di finale, in una sfida fondamentale per la stagione degli uomini di Eusebio Di Francesco. La squadra sembra aver ritrovato qualche certezza dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia con la disfatta di Firenze, ma il momento resta delicatissimo. ...