Euro 2020 | quattro match in chiaro sulle reti Mediaset Su Rai1 gioca l’Italia

(Di giovedì 21 marzo 2019) Cristiano Ronaldo, PortogalloCon il campionato di Serie A in pausa, saranno le qualificazioni pera tenere compagnia al telespettatore amante del pallone. Ledel Biscione daranno spazio alle sfide internazionali mentre ildell’Italia, in sfida con la Finlandia, andrà in onda su. Italia1, Rete4 e 20 trasmetteranno in diretta, in HD e in esclusiva invalidi per le Qualificazioni aglipei del. Ecco le partite in programma da stasera – 21 marzo – a lunedì 25 marzo.Sui canali, ogni sfida sarà seguita da Pressing, condotto da Giorgia Rossi. Il programma verrà quindi rispolverato in versionepei dopo la soppressione delle scorse settimane e la sostituzione con Tiki Taka.Oggi, in prima serata (20.45) sul 20, scenderanno in campo Belgio e Russia, due rivelazioni degli ultimi Mondiali, con ...

Totti : Orgoglioso di essere stato scelto come Ambasciatore Roma UEFA Euro 2020. #totti - OfficialASRoma : ???? Totti nominato ambasciatore di Roma Euro 2020 ?? - acmilan : Piatek's Poland are playing their first #EURO2020 qualifying match against Austria tonight! ???? Questa sera la Polon… -