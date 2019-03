wired

(Di giovedì 21 marzo 2019) (Foto:) A poche ore dall’arrivo indel presidenteXi Jinping – con annesse polemiche sul memorandum per la nuova Via della seta – sbarca nel Belpaese una delle più interessanti realtà cinesi nell’ambito delTechnology, già presente in Europa e Australia (oltre a un piccolo centro in Silicon Valley) con una rete di vendita che copre 17 Paesi del mondo, è specializzata nei campi del futuro (e del presente): guida autonoma, robot intelligenti, microprocessori per l’Ai, vendita di soluzioni per smart city, sicurezza, istruzione e difesa. Fondata appena cinque anni fa da un gruppo di ricercatori, apre ora una sedena, a Roma, che arriverà a occupare una cinquantina di persone.Technology ha alle spalle una serie di joint venture di livello. Per esempio con Aeon Group of Japan e Greenland Group, una delle società ...

micheleiurillo : DeepBlue, l’intelligenza artificiale in salsa cinese debutta in Italia - SingolaritaTech : DeepBlue, l’intelligenza artificiale in salsa cinese debutta in Italia - MilanoCitExpo : DeepBlue, l’intelligenza artificiale in salsa cinese debutta in Italia #DipartimentoInnovazioneTecnologia… -