Vaso di 2 000 anni contiene “elisir di immortalità”

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Gli archeologi trovano misterioso “elisir di immortalità” in una antica tomba cinese I ricercatori in Cina hanno identificato un misterioso liquido contenuto in un anticodi bronzo di migliaia difa, e si rivela essere una famosa pozione leggendaria cinese.Secondo gli archeologi, lo strano liquido giallognolo scoperto durante gli scavi nella provincia centrale di Henan in Cina, alla fine dell’anno scorso, è un antico “elisir di immortalità“, pensato nei secoli passati per conferire vita immortale a coloro che lo bevevano.“È la prima volta che le mitiche” medicine per l’immortalità “sono state trovate in Cina”, ha detto a Xinhua questa settimana Shi Jiazhen, capo dell’Istituto di reliquie e archeologia culturale .“Il liquido ha un valore significativo per lo studio degli antichi pensieri cinesi sul ...

