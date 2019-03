Trapani | omicidio ragazza scomparsa | dato fuoco al cadavere

Trapani - marito e moglie trovati morti in casa/ Omicidio-suicidio a Castelvetrano? : Tragedia a Trapani : marito e moglie sono stati trovati morti in casa a Castelvetrano. La prima ipotesi è di Omicidio-suicidio

Trapani - marito e moglie trovati morti in casa su un letto : ipotesi omicidio-suicidio : marito e moglie, Rosalia Lagumina di 48 anni e Luigi Damiani di 60 anni, sono stati trovati morti in una abitazione di via Alcide De Gasperi, a Castelvetrano (Trapani). La scoperta è stata fatta dopo che i vigili del fuoco sono intervenuti per aprire la porta della casa. Al momento non si esclude alcuna ipotesi.Continua a leggere