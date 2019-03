Mercato Juventus | 4 giocatori in scadenza | chi resta e chi andrà via!

CalcioMercato Juventus : Sarri verso esonero al Chelsea - potrebbe arrivare Allegri : Una delle panchine più critiche in questo finale di stagione è sicuramente quella del Chelsea: nonostante un inizio scoppiettante, con un gioco offensivo e di qualità, la squadra di Sarri sta vivendo un momento non ideale in campionato. L'ultima sconfitta contro l'Everton per 2 a 0 ha evidentemente messo a rischio la qualificazione della società londinese alla Champions League, con il quarto posto che sembra lontano e con altre società oramai ...

CalcioMercato Juventus - Pjanic potrebbe andare al Real Madrid : tra i possibili eredi Kanté : Arrivano importanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su Miralem Pjanic, forte centrocampista classe 1990, sicuramente tra i migliori in Europa nel suo ruolo. Stando a quanto riporta la stampa iberica, sul giocatore ex Roma sarebbe piombato il Real Madrid. Zinedine Zidane, che è tornato ad allenare le "Merengues", vorrebbe effettuare un vero e proprio rinnovamento della rosa del Real ...

CalcioMercato Juventus - mirino su Icardi e Alexis Sanchez : Paratici studierebbe il colpo : Il Calciomercato della Juventus si muove in attacco. Un anno dopo il super colpo Cristiano Ronaldo, Paratici è pronto a regalare un altro grande giocatore offensivo ai tifosi e i due nomi caldi al momento sono Icardi e Alexis Sanchez. Le due piste non sono di certo facili ma entrambe hanno un buon punto di partenza, i giocatori sono in rotta con i rispettivi club, Inter e Manchester United, e Paratici potrebbe inserirsi per provare a chiudere le ...

Mercato Juventus - via Douglas Costa : i bianconeri preparano la super offerta per Chiesa : Mercato Juventus – La stagione è entrata nella fase decisiva, in particolar modo importanti obiettivi per la Juventus che punta a vincere campionato e Champions League. La Serie A può essere considerata già in tasca mentre in Europa ha staccato il pass per i quarti di finale della competizione e dovrà vedersela con l’Ajax. Ma la dirigenza pensa anche al Mercato, in particolar modo l’intenzione è quella di piazzare colpi ...

Calciomercato Juventus – Non c'è alcun dubbio sul fatto che Douglas Costa non stia vivendo una delle sue migliori stagioni da quando è arrivato all'ombra della Mole. L'esterno offensivo brasiliano infatti non riesce a vedere né il campo né il nome sulla lista dei convocati stilata dal tecnico Massimiliano Allegri.

CalcioMercato Inter - scambio tra Dybala e Icardi con la Juventus? : L'idea dell'Inter, sempre secondo La Gazzetta dello Sport, sarebbe quella di prendere Edin Dzeko dalla Roma, anche se il prezzo fissato dai giallorossi, circa 30 milioni, spaventa. Con la possibile ...

CalcioMercato Juventus - il sogno per la difesa si chiama Varane : Varane oggi è probabilmente uno dei migliori al mondo nel suo ruolo, il che collimerebbe con le strategie societarie di un club deciso a posizionarsi definitivamente all'altezza delle big d'Europa. L'...

Mercato Juventus- La Juventus si prepara a recitare una parte d'assoluta protagonista, sia per quel che riguarda il finale di stagione, sia per quel che riguarda la prossima sessione di Mercato estiva. E' chiaro che Paratici dovrà cercare di rivoluzionare leggermente la rosa bianconera, soprattutto per cercare di ringiovanire difesa e centrocampo. Per quel che

CalcioMercato Juventus - potrebbero arrivare Zaniolo e Griezmann : La Juventus sta già lavorando per la prossima sessione di Calciomercato estivo. Uno dei reparti che sarà sicuramente rinforzato è il centrocampo. Il club bianconero, infatti, ha messo nel mirino Nicolò Zaniolo, il nuovo talento del calcio italiano. Il giocatore della Roma, classe 1999, è stata una delle grandissime sorprese in questa stagione e ha già conquistato tutti, da Roberto Mancini (che lo ha convocato in Nazionale), Claudio Ranieri, ...

CalcioMercato Juventus - si starebbe cercando un trequartista : Isco - Eriksen o Rodriguez : Uno dei primi obiettivi del Calciomercato della Juventus per la prossima estate sarà quello di trovare un nuovo trequartista per dare maggiore tecnica e fantasia alla rosa bianconera. Isco, Eriksen e Rodriguez hanno le caratteristiche giuste: ottima tecnica, esperienza internazionale e capacità di oscillare tra le linee. I tre nomi sarebbero sul taccuino di Paratici ma le trattative, trattandosi di giocatori così importanti, non saranno ...

CalcioMercato - la strategia della Juventus per arrivare a Sanchez : ... la Juventus guarda a Sanchez del Manchester United per il futuro Calciomercato, l'exit strategy di Sanchez: alla Juventus guadagnerebbe quanto Ramsey Le indiscrezioni rilanciate da Rai Sport sono ...

Zidane-Juventus – guerra di mercato tra Zizou e la Juventus. Il francese oltre a bloccare le cessioni di Isco e Marcelo, vicinissimi alla Juve, piomba su vari obiettivi bianconeri come Mbappè, Salah e l'ultimo De Gea. Zinedine Zidane avrà un budget importante per costruire il nuovo Real Madrid. Florentino Perez è pronto a spendere cifre elevate per rivoluzionare la

Mercato Juventus – L'arrivo di Zidane a Madrid ha scombinato i piani bianconeri, sia per la successione in panchina di Allegri sia per il Mercato. Sono cambiate tante cose con l'arrivo di Zidane in panchina. Con il francese il Real Madrid sta recuperando calciatori che sembravano destinati all'addio in estate. Il primo nome è ovviamente Isco, tornato protagonista, dopo

Calciomercato Juventus – Non dorme mai il ds Paratici. Sempre sul pezzo, a caccia di giovani talenti e campioni da portare alla corte della Juventus. Nelle ultime ore si parla di un suo viaggio ad Amsterdam ad assistere a Olanda-Germania. Tutti pensavano che l'osservato speciale fosse De Ligt, ma il dirigente bianconero non pensa solo