Medici vs pazienti | per tutelare tutti bisognerebbe separare colpe e risarcimenti

(Di mercoledì 20 marzo 2019) In questo blog ho già più volte affrontato il problema del contenzioso medico-paziente quando qualcosa va storto e la cura ha provocato danni. Occorre andare incontro a due esigenze al momento antitetiche. Da una parte la richiesta del paziente o dei suoi familiari del riconoscimento del danno subito a seguito della cura che non ha funzionato. Dall’altra l’esigenza del medico di poter operare e intervenire al meglio senza dover sempre pensare alle conseguenze legali. Se il medico agisce sotto la pressione della paura di essere incriminato rifiuterà di curare il paziente o attuerà quella che viene definitana difensiva.Una soluzione a questo problema potrebbe venire dallo svincolare il risarcimento per dannidalla responsabilità medica. Attualmente il risarcimento viene riconosciuto al paziente se il medico è stato in qualche modovole di qualcosa. Si parla spesso di ...

