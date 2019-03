L' indagine per finanziamento illecito che coinvolge Zingaretti

Zingaretti ha commentato l'indagine che lo coinvolge per finanziamento illecito : 'In merito all'articolo dell'Espresso sulla mia iscrizione nel registro degli indagati della Procura di Roma per un presunto finanziamento illecito, voglio affermare di essere estremamente tranquillo ...

Zingaretti ha commentato l'indagine che lo coinvolge per finanziamento illecito : "In merito all'articolo dell'Espresso sulla mia iscrizione nel registro degli indagati della Procura di Roma per un presunto finanziamento illecito, voglio affermare di essere estremamente tranquillo perché forte della certezza della mia totale estraneità ai fatti che, peraltro, sono stati riferiti come meri pettegolezzi de relato e senza alcun riscontro, come affermato dallo stesso articolo del settimanale". Lo dichiara il segretario del Pd, ...

UEFA - ufficiale : aperta indagine contro Cristiano Ronaldo - i nuovi dettagli! : UEFA Cristiano Ronaldo- La notizia trapelava con grande insistenza dalla Spagna, ora è diventata anche ufficiale: l’UEFA ha aperto un’indagine nei confronti di Cristiano Ronaldo dopo la sua esultanza decisamente sopra le righe dopo la vittoria della Juventus nella sfida contro l’Atletico Madrid. Un’esultanza giudicata decisamente sopra le righe. L’UEFA emetterà sentenza il prossimo 21 […] More

Juve - CR7 : la Uefa apre indagine per 'comportamento improprio' : Il peggiore incubo che poteva inquietare i sonni della Juventus, come società, ma anche di compagni di squadra e tifosi si sta materializzando. La Commissione disciplinare dell'Uefa, infatti, ha deciso di aprire ufficialmente un'inchiesta sulla esultanza "irrispettosa" di CR7 alla fine della partita di ritorno con l'Atletico di Madrid dello scorso 12 marzo. Secondo il massimo organismo del calcio europeo, infatti, il gesto compiuto dal giocatore ...

Uefa - aperta indagine su gesto Cristiano Ronaldo al termine di Juventus-Atletico Madrid : NYON - L'esultanza con cui Cristiano Ronaldo ha festeggiato la qualificazione della Juve ai quarti di finale di Champions League è finita nel mirino della commissione disciplinare dell'Uefa. Il ...

Morta teste chiave. indagine per omicidio volontario : omicidio volontario: questo il reato ipotizzato (al momento contro ignoti) nel fascicolo aperto dalla Procura di Milano per far luce sulla morte di Imane Fadil, la marocchina di 33 anni che aveva denunciato i retroscena delle serate del "bunga bunga" di Arcore. La donna, deceduta il 1 marzo scorso, dal 29 gennaio era ricoverata alla clinica Humanitas di Rozzano, nel Milanese. Un mese di agonia per Imane che però, sottolineano in ambienti ...

L’Uefa apre un’indagine per l’esultanza di CR7 : L’esultanza stile Simeone dovrebbe portare ad un’indagine da parte dell’Uefa nei confronti di Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il gesto a fare il verso a quello del tecnico dell’Atletico Madrid infatti è finito nel mirino da parte dell’Uefa, che dovrebbe seguire la stessa strada intrapresa per il Cholo. Simeone è stato […] L'articolo L’Uefa apre un’indagine ...

Il procuratore generale del Venezuela ha aperto un’indagine su Juan Guaidó per i blackout degli ultimi giorni : Il procuratore generale del Venezuela Tarek William Saab ha aperto un’indagine sul capo dell’opposizione Juan Guaidó per i blackout degli ultimi giorni. William Saab sospetta che Guaidó abbia partecipato a un attacco contro la rete elettrica del Venezuela al fine di

32 persone appartenenti a un clan mafioso di Palermo sono state arrestate nell’ambito di un’indagine sul traffico di cocaina : I carabinieri di Palermo hanno arrestato 32 persone appartenenti al mandamento di Porta Nuova, uno dei principali clan mafiosi della città. Le indagini, condotte dalla Direzione distrettuale antimafia, hanno riguardato in particolare un grande traffico di cocaina, che veniva poi

Adozioni - archiviata l’indagine sulle irregolarità di Ai.Bi. per bimbi Congo : È stata archiviata “per infondatezza della notizia di reato” l’indagine della Dda di Milano a carico di Marco Griffini, presidente dell’associazione che si occupa di Adozioni internazionali di Ai.Bi., di sua moglie e amministratore delegato Irene Bertuzzi e della loro figlia Valentina Griffini, responsabile dell’area estero accusati di presunte irregolarità nell’adozione di minori provenienti dal Congo, tra il 2009 e il 2016. Uno dei ...

Usa - commissione alla Camera avvia indagine su Trump : 'abuso di potere' - Donald : 'Perseguitato da corrotti' : La commissione Giustizia della Camera dei rappresentanti americana "ha avviato indagini per abuso di potere, corruzione e ostruzione della giustizia" nei confronti del presidente Donald Trump. Il ...

Trump - indagine della commissione Camera per corruzione e abuso di potere : abuso di potere, corruzione e ostruzione alla giustizia. Nuovi guai per il presidente americano Donald Trump. La commissione giustizia della Camera 'ha avviato indagini per abuso di potere, corruzione ...

indagine Dda su rogo area Milano : 12 arresti per traffico rifiuti : L'articolo Indagine Dda su rogo area Milano: 12 arresti per traffico rifiuti proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Il Vaticano ha aperto un’indagine nei confronti del cardinale George Pell per le accuse di violenza sessuale su minori : Il Vaticano ha aperto un’indagine nei confronti del cardinale australiano George Pell, ex consigliere stretto di papa Francesco, condannato per abusi sessuali su due minorenni da un tribunale australiano. Pell, che è il sacerdote di più alto grado nella gerarchia ecclesiastica