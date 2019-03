Ivan Gonzalez parla di Lorenzo e Claudia | “La coppia che scoppia”

lanostratv

(Di mercoledì 20 marzo 2019)ironizza suRiccardi eDionigi “Lache s”, sono state queste le parole disuRiccardi eDionigi di poche ore fa. L’ex tronista ha scherzato sui social ironizzando sul compagno di trono e sulla sua dolce metà.sono infatti inseparabili dal giorno della scelta, datata ormai a più di un mese fa. Molto probabilmentee Sonia sono stati impegnati per lavoro in questi giorni. L’ex tentatore ha infatti immortalato su Instagram Stories i due ragazzi in camerino. Dopo Uomini e Donne sono iniziati infatti gli shooting e le serate in discoteca per gli ex protagonisti del programma e i loro followers su Instagram sono lievitati, permettendo collaborazioni importanti. Non è escluso che Maria De Filippi proponga alle ex coppie del Trono Classico di Uomini e Donne ...

UominiedonneTV : Natalia Paragoni dura con Ivan Gonzalez , è stato un ripiego e voleva u... - Grizzie4 : RT @adeleofthrones: Suso è un Ivan Gonzalez che ha sbagliato carriera - adeleofthrones : Suso è un Ivan Gonzalez che ha sbagliato carriera -