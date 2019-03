Inter | Lautaro | Derby | che felicità La notte non riuscivo a dormire

Inter - Lautaro 'Icardi? risolva lui' : La decisione deve prenderla con la gente che lavora con lui - aggiunge Martinez a Tnt Sport -. Il derby? Sono molto contento, ho giocato il mio primo derbycon la maglia dell'Inter, ho potuto segnare ...

Inter-Lautaro : il Toro senza Icardi ha triplicato il suo valore : INTER LAUTARO, bomber del futuro – Si respira un’aria più distesa in casa Inter. Non solo per la vittoria nel derby di domenica che ha “cancellato” l’eliminazione dall’Europa League, ma anche perché potremmo essere finalmente giunti al termine del caso dell’inverno: quello legato al nome di Mauro Icardi. L’attaccante ha saltato le ultime 9 gare […] L'articolo Inter-Lautaro: il Toro senza Icardi ha triplicato il suo valore proviene da Serie ...

‘El Toro’ fa impazzire il web : il nuovo idolo dei tifosi dell’Inter è Lautaro Martinez [FOTO] : 1/6 ...

Inter - Lautaro Martinez decisivo nel derby? Mauro Icardi è un'altra cosa : Oltre ad aver vinto il derby, l' Inter ha trovato un grande giocatore. Un gol, un assist, e una prestazione da leader tecnico nella partita-crocevia certificano infatti che Lautaro Martinez detto il Toro è all' altezza della squadra nerazzurra, di oggi e di domani. Non era scontato che un 21enne, al

Inter - Marotta sogna Dybala per un attacco stellare con Lautaro Martinez (RUMORS) : L'Inter sta già lavorando per rinforzare notevolmente la rosa in vista della prossima stagione. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, è stato chiaro nelle settimane scorse, sottolineando come si sarebbe puntato su profili abituati a vincere e che possano sviluppare un grande senso di appartenenza. Da risolvere c'è sempre la questione relativa a Mauro Icardi. Il centravanti argentino potrebbe rientrare in gruppo in questi giorni ed essere ...

Inter - l'ultima pazza idea di Marotta : affiancare Dybala a Lautaro : "Lautaro Martinez è l'attaccante forte che ci serve". Parole come macigni, quelle di Luciano Spalletti. Il tecnico nerazzurro, dopo la vittoria dell'Inter sul Milan nel derby di domenica sera, non ha risparmiato complimenti nei confronti dell'ex Racing Avellaneda. Convitato di pietra - e non potrebbe essere altrimenti - Mauro Icardi, sempre più distante dal club di Corso Vittorio Emanuele nonostante le rassicurazioni di prammatica della ...

L'Inter punta Dybala per far coppia con Lautaro : La stagione è ancora nella fase clou, ma già i top club apparecchiano la tavola per le trattative di mercato da svolgersi sotto l'ombrellone. In casa Inter tiene ancora banco la vicenda Icardi perché non è stata trovata una soluzione e le parti vivono da separati in casa. La vittoria riportata nel derby della Madonnina, grazie ai gol di Vecino, De Vrij e Lautaro Martinez ha evidenziato il valore di quest'ultimo, ma da solo non può garantire al ...

Inter - Radamel Falcao : il maestro di Lautaro potrebbe essere un obiettivo : Rimbalzano voci dalla Spagna, riguardo ad un acquisto imminente da parte dell'Inter dell'attaccante colombiano. Con la partenza probabile di Mauro Icardi in estate, i nerazzurri pensano a "El Tigre" come sostituto. Operazione low cost, che potrebbe essere molto oculata, al fine di far crescere e valorizzare e crescere il talentuoso numero 10 ex Racing Avellenada. Low Cost ed esperto Dalla Spagna si parla di un Interessamento della dirigenza ...

Inter - l'agente di Lautaro Martinez : "Diverse richieste a gennaio - ma..." : Solo quattro presenze da titolare nel 2018 , le polemiche tra il padre e Sp alletti e soprattutto tanto lavoro per guadagnarsi spazio fino all'esplosione dell'ultimo mese. Sta crescendo giorno dopo ...

Lautaro allontana Icardi dall'Inter : senza l'ex capitano si vince 6 volte su 8 : La Gazzetta dello Sport esalta la prestazione di Lautaro Martinez e spiega come i numeri del 'Toro' allontanino ancora di più Mauro Icardi dall'Inter. 'Il Toro lavora anche per gli altri. Il suo gol e l'assist ...

Lautaro Martinez - dal sì di Milito a 'nuovo Icardi' : così si è preso l'Inter e il derby : Uno grande sportivo lo vedi dai dettagli: "Ho sempre studiato, volevo finire la scuola senza lasciare le cose a metà" . così è stato, anche se ha intrapreso un'altra strada. Quella dei sogni. Oggi ...

Inter - è la grande notte di Lautaro. Che rivincita per Vecino : Milan-Inter, la sfida delle coreografie E' la sua notte. Lo capisci subito, quando sul cross di Perisic usa la testa in tutti i sensi, perché capisce che non può tirare in porta e allora regala e ...

Milan-Inter 2-3 - Lautaro fa l'Icardi : sorpasso nerazzurro nella corsa Champions : MILANO - Dopo 7 anni l'Inter si toglie la soddisfazione di vincere entrambi i derby di campionato e, in un sol colpo, spazza via la crisi scavalcando il Milan al 3° posto. Il successo per 3-2 ai ...

Spalletti - vittoria e frecciatina a Icardi : “dico bravi a chi sta nello spogliatoio! Lautaro è l’attaccante perfetto per l’Inter” : Luciano Spalletti si toglie qualche sassolino dalla scarpa dopo il Derby vinto 2-3 contro il Milan: l’allenatore nerazzurro si complimenta con i giocatori e non risparmia due frecciatine a Icardi Grande euforia in casa Inter dopo il derby vinto. Fra i più contenti Luciano Spalletti che, dopo essere scivolato al quarto posto in campionato ed aver visto terminare in anticipo la sua corsa in Europa League, sentiva traballare la sua ...