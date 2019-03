Zingaretti non rottama i renziani Sudano e Raciti in direzione

Il nuovo capo dei social del PD di Zingaretti non ha i social : Andrea Martella è un ex parlamentare del Partito Democratico che ha ricevuto dal nuovo segretario Nicola Zingaretti la delega al coordinamento delle attività della comunicazione dei social. Non twitta da oltre un anno, non aggiorna il suo profilo Facebook da agosto e non ha mai fatto un post sul suo profilo Instagram.Continua a leggere

Zingaretti a Circo Massimo 'Alle politiche candidato forte. E non deve per forza essere il segretario' : Nicola Zingaretti , il giorno dopo la proclamazione come nuovo segretario del Pd, interviene a Circo Massimo su Radio Capital ed è pronto ad archiviare uno dei cardini del Pd renziano e dello statuto: ...

Nicola Zingaretti - lo chiamavano Sor Tentenna : ritratto dell’odontotecnico che in politica non ha mai sbagliato mossa : “Nicola è sempre stato così. Pure da ragazzino. Tu lo attaccavi, lo insultavi, lo provocavi. Lui ti stava a sentire e poi ti diceva: parliamone. Ha diversi nemici, ma non è nemico di nessuno. Per anni abbiamo pensato fosse un limite. Sta diventando una grande opportunità“. Sono tanti gli ex compagni dei tempi della Fgci che mai, senza il senno di poi, negli anni ’80-90 avrebbero scommesso un euro (anzi, una lira) su Nicola ...

PD - Zingaretti proclamato segretario<br>"Il governo in un anno non ha fatto nulla" : Nicola Zingaretti è stato proclamato nuovo segretario del PD dall’Assemblea nazionale dopo le primarie del 3 marzo. A formalizzare i risultati della tornata è stato il presidente della commissione congresso uscente, Gianni Dal Moro. I votanti totali alle primarie sono stati 1.582.083, di cui validi 1.569.628: Zingaretti ha ottenuto il 66% dei voti con 1.035.955 preferenze, contro il 22% di Maurizio Martina e il 12% di Roberto Giachetti. In ...

Pd - Zingaretti cita Moro : 'Ci esortava a una politica non lontana dalla vita' : 'Ci serve un partito più in grado di essere percepito come amico, occorre un Pd che riprenda a fare politica riconoscendo anche i propri errori'.

Zingaretti : 'Il Pd cambi tutto e non sia partito dell'io : Roma, 17 mar., askanews, - 'Dobbiamo costruire un nuovo Pd, cambiare il suo organigramma. Dobbiamo cambiare molto, forse tutto'. Lo ha detto Nicola Zingaretti che ha puntato il dito contro le correnti ...

Pd - Gentiloni : “Niente abiure - ma Zingaretti sarà leader di squadra. Partito si fa per Paese - non per posizioni personali” : Eletto presidente del Partito democratico dall’Assemblea nazionale dem che ha proclamato Nicola Zingaretti nuovo segretario del Partito, Paolo Gentiloni è stato votato da tutti, eccetto da una parte dei renziani, dato che Roberto Giachetti, Anna Ascani e la sua mozione hanno deciso di astenersi sul suo nome. Una volta eletto, Gentiloni ha rivendicato: “Un nuovo Pd non nasce dalle abiure del passato, ma dalla consapevolezza che ...

Pd - Zingaretti : “L’Italia non funziona. Anche per colpa dei ‘no’ al referendum - bisogna riaprire un capitolo ora chiuso” : “L’Italia non funziona Anche per colpa dei ‘no’ al referendum“. A dirlo, dal palco dell’Assemblea nazionale del Pd, il segretario Nicola Zingaretti, riferendosi al referendum costituzionale del 4 dicembre del 2016 voluto da Matteo Renzi. L'articolo Pd, Zingaretti: “L’Italia non funziona. Anche per colpa dei ‘no’ al referendum, bisogna riaprire un capitolo ora chiuso” proviene da ...

Pd - Zingaretti : “L’Italia non funziona anche per colpa dei ‘no’ al referendum. Riaprire un capitolo ora chiuso” : “L’Italia non funziona anche per colpa dei ‘no’ al referendum“. A dirlo, dal palco dell’Assemblea nazionale del Pd, il segretario Nicola Zingaretti, riferendosi al referendum costituzionale del 4 dicembre del 2016 voluto da Matteo Renzi. L'articolo Pd, Zingaretti: “L’Italia non funziona anche per colpa dei ‘no’ al referendum. Riaprire un capitolo ora chiuso” proviene da Il Fatto ...

PD - Zingaretti proclamato segretario : <br> "Il governo in un anno non ha fatto nulla" : Nicola Zingaretti è stato proclamato nuovo segretario del PD dall’Assemblea nazionale dopo le primarie del 3 marzo. A formalizzare i risultati della tornata è stato il presidente della commissione congresso uscente, Gianni Dal Moro. I votanti totali alle primarie sono stati 1.582.083, di cui validi 1.569.628: Zingaretti ha ottenuto il 66% dei voti con 1.035.955 preferenze, contro il 22% di Maurizio Martina e il 12% di Roberto Giachetti. In ...

Zingaretti : no correnti - Pd cambi tutto e non sia partito dell'io : Roma, 17 mar., askanews, - "Dobbiamo costruire un nuovo Pd, cambiare il suo organigramma. Dobbiamo cambiare molto, forse tutto". Lo ha detto Nicola Zingaretti che ha puntato il dito contro le correnti ...

Zingaretti proclamato segretario : "Il Pd non è spezzato - è tempo di rimetterci in cammino" : "È esattamente questo immobilismo che genera un insopportabile costo dell'incertezza e sappiamo quanto la fiducia sia importante per risollevare l'economia. L'Italia così galleggia. Nella prospettiva ...

Clima - Zingaretti : “Ho dedicato la mia vittoria a Greta” - ma il M5S non ci sta e accusa il Pd di opportunismo. Ecco la solita ‘faida all’italiana’ : “Ieri è stata una giornata straordinaria, i ragazzi e le ragazze di #fridays4future hanno riempito le piazze di tutto il mondo. Sono orgoglioso che l’Italia sia stato il primo Paese per numero di manifestazioni. Senza la spinta di milioni di giovani non ce la faremo mai a cambiare, anche per questo nel giorno del voto delle Primarie ho dedicato la mia vittoria a Greta Thunberg. C’è un solo modo per essere degni di tanta ...

Clima - Zingaretti - Pd - : Ieri giornata straordinaria. Senza spinta milioni di giovani non ce la faremo mai a cambiare - : 'Ieri è stata una giornata straordinaria, i ragazzi e le ragazze di #fridays4future hanno riempito le piazze di tutto il mondo. Sono orgoglioso che l'Italia sia stato il primo Paese per numero di manifestazioni. Senza la spinta di milioni di giovani non ce la faremo mai a cambiare, anche per questo nel giorno del voto ...