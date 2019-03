Saipem | al via gli Open Talks

finanza.lastampa

(Di martedì 19 marzo 2019) Prende il via la settimana deglidi, evento organizzato dal gruppo per discutere degli scenari futuri e di temi fondamentali per l'azienda . Nel cuore di Milano, dal 19 al 26 marzo ...

Marta_DelBuono : La Consob sanziona Saipem per irregolarità amministrative - TrendOnline : #Saipem ritrova la retta via, ma un broker conferma cautela - VinceMaielli : Eni vende le raffinerie nell'est Europa.Per Saipem nuovi contratti per 4 miliardi -