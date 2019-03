Meteo | colpo di coda dell inverno la primavera arriva venerdì

Meteo - colpo di coda dell inverno - ma da venerdì è primavera : ROMA. Ultima sferzata di freddo oggi e domani, temperature in calo specialmente al Sud, ma è soltanto il colpo di coda dell ' inverno . Un vortice di bassa pressione ed una perturbazione nord atlantica ...

Meteo - colpo di coda dell'inverno - ma da venerdì è primavera : In questi giorni venti di bora e calo delle temperature, ma fra un paio di giorni il sole e l'alta pressione porteranno il bel tempo

Previsioni Meteo : da domenica l’Italia si spaccherà in due - il Nord sarà investito dal colpo di coda dell’inverno : Grazie all’alta pressione che è tornata momentaneamente sull’Italia, anche domenica in gran parte del Centro-Sud splenderà il sole; al Nord invece il tempo andrà incontro a un graduale peggioramento, con nuvolosità in aumento e la possibilità di qualche pioggia, a causa dell’arrivo di una nuova perturbazione atlantica. Il passaggio di questa perturbazione, atteso tra la fine di domenica e la giornata di lunedì, darà luogo ad una veloce fase di ...