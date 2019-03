Killing Floor | Double Feature in arrivo su PS4 il 21 maggio 2019

eurogamer

(Di martedì 19 marzo 2019) Tripwire Interactive , i creatori dei due acclamati franchise die Rising Storm, hanno oggi annunciato la loro partnership con il publisher Deep Silver per portare l'esperienza definitiva disu PS4 e PS VR con, disponibile dal 21include i migliori capitoli dell'universo di, tra cui lo sparatutto horror survival in co-op,2 per PS4, oltre all'avvincente sparatutto horror survival VR: Incursion. La versione fisica diincluderà anche Mrs. Foster come personaggio giocabile grazie al DLC di2, oltre a tutti i contenuti aggiuntivi pubblicati dal lancio del gioco, rendendo così questa edizione il punto di partenza perfetto per i neofiti della serie.In2, unisciti a un gruppo eterogeneo di ...

