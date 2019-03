iPhone 2019 | ecco come saranno

gqitalia

(Di martedì 19 marzo 2019) A sei mesi dall'uscita diXS e alla vigilia di uno degli eventi Apple più importanti di sempre, cominciano già a circolare le prime indiscrezioni sulle caratteristiche tecniche dei nuoviin arrivo a settembre. In questo momento l'attenzione della Mela è sui servizi per cercare di diversificare i propri introiti e dipendere meno dalle oscillazioni del mercato degli smartphone, arrivato oramai a saturazione. D'altronde, i nuovi telefoni sono sempre più costosi e con poche funzionalità rivoluzionarie al punto da spingerci ad aggiornare i nostri dispositivi, in più, gli investimenti milionari in ricerca e sviluppo degli anni passati ci hanno messo in tasca smartphone potenti e robusti e in grado di durare per anni. Ma è chiaro che glicontinueranno ad essere (almeno per ora) il core business principale ...

pcexpander : Instagram è ora un vero e proprio negozio virtuale: vedi, compri, ricevi (solo USA) (video) #pcexpander #cybernews… - iphone_ipad_ita : Apple anticipa se stessa e presenta i nuovi tablet iPad Air 2019 e iPad mini 5 -