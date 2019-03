Google introduce i backup Express in Google Foto | la pagina Priorità in Google Drive e

SwiftKey Keyboard per Android introduce Google come motore di ricerca opzionale : Gli sviluppatori di SwiftKey Keyboard hanno deciso di aggiungere con un recente aggiornamento anche Google come possibile opzione per i motori di ricerca L'articolo SwiftKey Keyboard per Android introduce Google come motore di ricerca opzionale proviene da TuttoAndroid.

Google Maps Platform introduce novità per giochi AR sempre migliori : Google Maps Platform si arricchisce di grosse novità per lo sviluppo di contenuti e giochi in realtà aumentata: scopriamo insieme il futuro dei videogiochi. L'articolo Google Maps Platform introduce novità per giochi AR sempre migliori proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome introduce il supporto ai controller Nintendo Switch : L'arrivo del supporto ufficiale da parte di Google per i controller di Nintnedo Switch, i quali saranno dunque supportati su Google Chrome, è una notizia che fa presagire qualcosa.Come riporta Nintendoenthusiast, in vista dell'avvicinarsi del GDC 2019, evento nel quale Google stessa dovrebbe annunciare la propria console, questa notizia fa presagire movimenti in casa Google volti ad un eventuale debutto nel mercato videoludico, si suppone nel ...

Google Messaggi 4.1 si prepara ad accogliere Google Assistant e introduce le azioni suggerite : La versione 4.1 di Google Messaggi sta ponendo le basi per accogliere l'integrazione di Google Assistant e le funzioni mostrate per la prima volta al MWC il mese scorso, mentre i suggerimenti intelligenti sono già operativi con questa versione. L'articolo Google Messaggi 4.1 si prepara ad accogliere Google Assistant e introduce le azioni suggerite proviene da TuttoAndroid.

Google introduce la nuova barra di ricerca sul web e testa gli annunci sponsorizzati nella ricerca delle immagini : Da oggi la pagina Google.com presenta oggi un campo di ricerca con gli angoli arrotondati nella parte superiore dello schermo che si espande per includere un elenco di suggerimenti per il completamento automatico mano a mano che gli utenti digitano. Google sta inoltre testando gli annunci sponsorizzati nelle ricerche di immagini che permettono di toccare un pulsante del tag dello shopping per visualizzare i dettagli di base e un link per ...

Google Maps introduce un modulo di reclamo per segnalare attività fraudolente : Google Maps introduce una sorta di modulo di reclamo che consente agli utenti di segnalare facilmente attività fuorvianti o fraudolente L'articolo Google Maps introduce un modulo di reclamo per segnalare attività fraudolente proviene da TuttoAndroid.

In questo momento Google sta introducendo le chiamate VoIP : 25 Gennaio 2019 - Grossa novità nel mondo della telefonia mobile: Google ha iniziato il rilascio delle chiamate VoIP per l'app Google Voice . Si tratta di un passaggio importante per l'azienda di Mountain View: Google Voice finora ...

Google introduce novità in Google My Business per meglio connettere attività e potenziali clienti : Recentemente Google ha apportato alcuni aggiornamenti a Google My Business che ora permette di condividere le posizioni all'interno delle aree di servizio e le informazioni sull'attività tramite Google Maps e la Ricerca Google, in modo che il professionista possa essere trovato facilmente dalle persone alla ricerca di attività come la sua. L'articolo Google introduce novità in Google My Business per meglio connettere attività e potenziali ...

Google introduce nuovi pulsanti nella barra di formattazione di Gmail e propone un test per riconoscere il phishing : Google ha annunciato una serie di nuove funzionalità di Gmail sul Web relative alla finestra di composizione e una nuova opzione di download per i messaggi, mentre la sicurezza nelle email è stata presa in considerazione dall'unità Jigsaw di Google che ha pubblicato un quiz che mette alla prova le capacità degli utenti di identificare le email di phishing. L'articolo Google introduce nuovi pulsanti nella barra di formattazione di Gmail e ...

Google Duo si aggiorna alla versione 46 - introducendo i Preferiti e preparandosi a San Valentino : Il team di Google Duo ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento di questa app per dispositivi Android, portandola così alla versione 46 L'articolo Google Duo si aggiorna alla versione 46, introducendo i Preferiti e preparandosi a San Valentino proviene da TuttoAndroid.