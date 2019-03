Sesso | 5 ragioni per cui tuo marito non ne ha più voglia

dilei

(Di domenica 17 marzo 2019) Ti sei accorta che tuonon vuole più fare l’amore con te? Il calo del desiderio sessuale o della libido è una problematica che può dipendere da numerose motivazioni, fisiche o psicologiche, e può colpire indifferentemente sia gli uomini sia le donne. Ci sono diverseche provocano questa reazione, vediamo insieme le più comuni.1. La routineIl calo del desiderio in una coppia è fisiologico, all’inizio c’è piùdi intimità, spesso non si riesce a stare lontani o a togliersi le mani di dosso. Anche se tutti dicono che non durerà e non sarà così per sempre, chi fa parte di una coppia è portato a pensare che la situazione rimarrà così, soprattutto se passano i mesi e si continua ad averel’uno dell’altra. Se arriva un momento in cui il desiderio improvvisamente diminuisce, ci si preoccupa immediatamente e le domande sorgono spontanee: si sarà stancato di ...

Gio8Go : RT @eraoraChiara: Faccio ottime osservazioni e pochissimi ascolti. A me non le devi dire le cose, le devi lasciar trapelare dalle espressio… - michelecogni : RT @eraoraChiara: Faccio ottime osservazioni e pochissimi ascolti. A me non le devi dire le cose, le devi lasciar trapelare dalle espressio… - Mariposaenparti : RT @eraoraChiara: Faccio ottime osservazioni e pochissimi ascolti. A me non le devi dire le cose, le devi lasciar trapelare dalle espressio… -