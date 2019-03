PD | Zingaretti proclamato segretario | | Il governo in un anno non ha fatto

Assemblea Pd - Zingaretti proclamato segretario 'Serve un nuovo partito - deve cambiare tutto'. Il livetweet dei lavori : La riconversione ecologica dell'economia è il futuro. L'Italia deve contribuire all'obiettivo di emissioni zero in Europa'. Il secondo pilastro sono le infrastrutture immateriali, la Rete: 'Serve un ...

Nicola Zingaretti è stato proclamato ufficialmente segretario nazionale del PD : Nicola Zingaretti , presidente del Lazio, è stato ufficialmente proclamato segretario del Partito Democratico (PD) durante l’Assemblea nazionale che è in corso all’hotel Ergife di Roma. Zingaretti aveva vinto con il 65 per cento dei voti le primarie del PD che si

Zingaretti proclamato segretario : "Il Pd non è spezzato - è tempo di rimetterci in cammino" : "È esattamente questo immobilismo che genera un insopportabile costo dell'incertezza e sappiamo quanto la fiducia sia importante per risollevare l'economia. L'Italia così galleggia. Nella prospettiva ...