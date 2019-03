Strette di mano e caccia di scorta Tutte le richieste speciali di Xi Jinping

MotoGp – Valentino Rossi incontra Lewis Hamilton! Sorrisi - chiacchiere e Strette di mano ai box Yamaha [FOTO] : Valentino Rossi e Lewis Hamilton: i due campioni finalmente insieme in Qatar, le foto dell’incontro ai box Yamaha Finalmente il momento tanto atteso è arrivato: Lewis Hamilton, in Qatar per assistere alle qualifiche del Gp del Qatar, primo appuntamento stagionale della MotoGp, ha incontrato Valentino Rossi. Il campione del mondo in carica di F1 è apparso ai box Yamaha per scambiare quattro chiacchiere col nove volte campione del ...

MotoGp – L’attesa è terminata! Strette di mano - selfie e sorrisoni : l’arrivo di Valentino Rossi in moto nel paddock di Losail [VIDEO] : L’arrivo di Valentino Rossi nel paddock di Losail: il Dottore sorridente alla vigilia del Gp del Qatar, prima gara della stagione 2019 di motoGp L’attesa è finalmente terminata: i piloti sono sul circuito di Losail dove domenica si disputerà il Gp del Qatar, prima gara della stagione 2019 di motoGp. Tuta addosso, cappelli e caschi in mano per i campioni delle due ruote, che si sono ‘schierati’ in pista per le foto ...

Sanremo 2019 - Mahmood arriva in sala stampa tra applausi e Strette di mano. Ma è gelo con Ultimo : applausi, strette di mano e una pioggia di complimenti in conferenza stampa per Mahmood, che con la sua ‘Soldi’ ha trionfato al 69simo Festival di Sanremo. L’unico momento di gelo è stato con Ultimo, il secondo classificato, che ha letteralmente ignorato il vincitore. I due nonostante fossero seduti uno accanto all’altro non si sono nemmeno guardati in faccia Courtesy Giuseppe Sciortino L'articolo Sanremo 2019, Mahmood ...

MotoGp – Tra abbracci e Strette di mano - Valentino Rossi e Morbidelli protagonisti a Sepang : il maestro e l’allievo pronti per la sfida in pista [GALLERY] : Valentino Rossi e Franco Morbidelli si concedono ai fotografi: i due piloti pronti per la nuova stagione di MotoGp I pilota di MotoGp si sono incontrati in queste ore a Sepang, dove nella notte italiana si terranno i penultimi test pre-stagionali. In attesa dell’inizio del campionato, in programma il 10 marzo in Qatar, i motociclisti si concedono ritmi lenti, presentazioni ufficiali, giri in pista ed interviste. Tra lo ...