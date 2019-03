N Zelanda | monitoraggio anti emulazioni

Nuova Zelanda : Viminale - monitoraggio contro emulazioni : "Sono state impartite direttive per una rinnovata attività di monitoraggio per evitare rischio emulazione e l'eventualità di ritorsioni ad opera di ambienti radicali". E' quanto si apprende da fonti ...

Strage Nuova Zelanda : monitoraggio per evitare atti di emulazione in Italia : Non ci sarebbero collegamenti tra Brenton Tarrant, l'autore degli attentati di ieri contro due moschee a Christchurch, in Nuova Zelanda, e l'Italia. Lo dice il ministro del'Interno Matteo Salvini al termine della riunione straordinaria questa mattina del Comitato di analisi strategica antiterrorismo. Salvini sottolinea al tempo stesso che i nostri apparati di sicurezza "restano vigili per monitorare la situazione. Abbiamo la fortuna di contare ...