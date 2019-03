Traffico Roma del 15-03-2019 ore 08 | 00

romadailynews

(Di venerdì 15 marzo 2019) VIABILITÀVENERDI 15 MARZOORE 07:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI… BUON GIORNO DALLA REDAZIONE. RALLENTAMENTI SULLA DIRAMAZIONE DINORD PER UN INCIDENTE AL MOMENTO RISOLTO TRA CASTELNUOVO DI PORTO ED IL RACCORDO VERSO. SEMPRE PER UN INCIDENTE ILRALLENTA IN VIALE TOR DI QUINTO IN PROSSIMITA’ DI VIA PIETRO LUPI IN DIREZIONE CENTRO. ANCORA UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DEI RALLENTAMENTI IN VIA DI BOCCEA IN PROSSIMITA’ DI VIA GREGIORIO XI SI VIAGGIA INCOLONNATI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA ANCHE QUI PER INCIDENTE TRA LA VIA CASILINA E LA VIA ARDEATINA CODE A TRATTI ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE VERSO IL CENTRO.- SI STA’ IN FILA SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA AE SULLA TANGENZIALE ILRALLENTA TRA ...

LuceverdeRoma : #Roma #traffico - A91 Roma Fiumicino code e rallentamenti tra il Raccordo Anulare e Viadotto Magliana > Eur #luceverde - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - via di Acquafredda e via Nazareth code da Via Aurelia > Via di Boccea #luceverde