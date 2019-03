Sondaggi elettorali Index | Pd in crescita | M5S ancora giù

Sondaggi elettorali - Lega sempre in testa e M5s in leggera ripresa. Continua la risalita del Pd : Gli ultimi Sondaggi elettorali confermano, in parte, un trend ormai consolidato: la Lega è sempre il primo partito, con ampio margine su tutti gli altri. Prosegue la risalita del Pd che dalle primarie recupera gradualmente consensi. Il Movimento 5 Stelle, dopo settimane di crisi, torna a guadagnare qualche voto.Continua a leggere

Sondaggi elettorali SWG - il voto alle europee in Germania - Francia - Spagna : Sondaggi elettorali SWG, il voto alle europee in Germania, Francia, Spagna Le elezioni europee sono alle porte, e cresce l’interesse per le dinamiche elettorali anche di altri Paesi, dove si voterà sempre il 26 maggio per la scelta dei deputati dello stesso Parlamento Europeo. Ormai le tendenze che si sviluppano in un Paese si diffondono rapidamente in quelli confinante, come per esempio quella recente che ha premiato partiti di ...

Sondaggi elettorali - il 50% degli elettori premia ancora Salvini. Di Maio perde terreno : Secondo l'analisi condotta dall'Istituto di Natascia Turato, relativa alla giornata del 7 marzo, il vicepremier leghista Matteo Salvini ha ottenuto il 50% dei consensi, un +1 rispetto a febbraio. Stabile il premier Giuseppe Conte al 38%, mentre perde consenso Luigi Di Maio, che passa dal 31 al 30.Continua a leggere

Sondaggi elettorali - effetto primarie : il Pd di Zingaretti sale al 19 - 3 % : Se si votasse oggi il Pd di Zingaretti raggiungerebbe il 19,3% delle preferenze, ancora in crescita dell'1,1% rispetto alla settimana scorsa. La forbice tra Pd e M5S si restringe: il Movimento di Di Maio è al 23,2%, percentuale in calo dello 0,6% rispetto alla rilevazione Emg Acqua della scorsa settimana.Continua a leggere

Sondaggi elettorali Bidimedia : europee - “Siamo Europei” davanti al M5S : Sondaggi elettorali Bidimedia: europee, “Siamo Europei” davanti al M5S La lista unitaria “Siamo Europei” promossa da Carlo Calenda supererebbe in consensi il Movimento 5 Stelle nella corsa alle elezioni europee di maggio. A sostenerlo è l’ultimo Sondaggio Bidimedia che fotografa due scenari. Uno senza la lista europeista, l’altro con. Sondaggi elettorali Bidimedia: il primo scenario Nel primo caso, ...

Sondaggi elettorali Noto : Pd e Movimento 5 Stelle divisi da un punto : Sondaggi elettorali Noto: Pd e Movimento 5 Stelle divisi da un punto L’effetto primarie avvicina il Pd al Movimento 5 Stelle. L’ultimo Sondaggio Noto per Cartabianca vede i dem in crescita dell’1,5 al 20% mentre i pentastellati perdono un altro punto percentuale e calano al 21%. A separarli ora rimane un solo punto. A distanza di un anno, il Pd torna dunque in gioco. Merito del neo segretario Nicola Zingaretti che ha ...

