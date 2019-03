Ambiente | gli studenti di tutto il mondo scioperano per il clima

Il 15 marzo 2019 è un giorno destinato a entrare nella storia della battaglia per salvare l'Ambiente : Il 15 marzo 2019 è la data da segnare sul calendario, quella in cui si tiene la prima manifestazione globale in favore dell'ambiente : i ragazzi di tutto il mondo sono in sciopero per far sentire la propria voce ai capi di Stato e di governo, a cui - anche sulla scorta delle recenti battaglie dell'attivista svedese Greta Thunberg , 16 anni - chiedono ...

Sapiens - Mario Tozzi spiega l’uomo e l’Ambiente su Rai3 : «Io e Alberto Angela siamo diversi - nessuna somiglianza con Ulisse» : Mario Tozzi, Sapiens Esplorazione e divulgazione. Sapiens, il nuovo programma del sabato sera di Rai3, utilizzerà un doppio registro con l’obiettivo di informare il pubblico sui legami tra l’evoluzione umana e le questioni ambientali. Il viaggio in otto puntate alla scoperta degli equilibri del Pianeta sarà condotto dal geologo e ricercatore del Cnr Mario Tozzi, che il 16 marzo alle 21.45 tornerà sulla terza rete nello spazio che fu ...

Greta indicata per il Nobel per la Pace Ambiente - venerdì gli studenti in piazza : La proposta è arrivata da tre parlamentari norvegesi. Lei: «Sono onorata». Domani eventi in tutto il mondo

Clima - Greta candidata al Nobel per la Pace. Venerdì gli studenti in piazza per l’Ambiente : L’attivista 16enne svedese, Greta Thunberg, promotrice delle marce dei giovani per il Clima in tutta Europa, è stata proposta per il premio Nobel per la pace da tre parlamentari norvegesi in segno di riconoscimento per il suo impegno contro la crisi Climatica e il riscaldamento globale, riporta il settimanale Time. «Abbiamo nominato Greta perché la...

I genovesi e lo sciopero per l'Ambiente - 'Tutti possiamo fare qualcosa'. Le interviste raccolte dagli studenti del D'Oria : Invece Pietro Adorni , anche lui studente di Economia di 20 anni, ci racconta che esistono varie associazioni di stampo politico a cui lui aderisce, che si curano del tema dell'ambiente, tra cui il ...

Mario Tozzi su Rai3 con Sapiens 'Parlo di Ambiente - non racconto le meraviglie come Alberto Angela' : La premessa è chiara: 'Io e Alberto Angela siamo differenti, i linguaggi sono diversi' dice Mario Tozzi . 'Ci stimiamo, per quelle poche volte che ci siamo incontrati. Nel mio nuovo programma, Sapiens ...

Ambiente - Rapporto ONU : necessari 22mila miliardi di dollari per raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi : E’ stata pubblicata la 6ª edizione del Global Environmental Outlook (Geo): si tratta di un Rapporto prodotto da 250 scienziati ed esperti provenienti da oltre 70 Paesi, divulgato mentre i ministri dell’Ambiente di tutto il mondo sono riuniti a Nairobi per partecipare al forum ambientale di più alto livello. Dal report emerge che clima stabile e aria pulita sono interconnessi: le azioni di mitigazione del clima per raggiungere gli ...

Ambiente - Realacci : “I cambiamenti climatici sono sotto gli occhi di tutti” : “Saranno milioni i partecipanti in tutto il mondo al Climatestrike di venerdì 15 marzo. Data che coinciderà anche con i Fridaysforfuture lanciati alla COP24 da Greta Thunberg. I cambiamenti climatici sono sotto gli occhi di tutti, basti pensare – per quanto riguarda il nostro Paese – all’immensa quantità di alberi abbattuti sulle Dolomiti dalla tempesta Vaia o alla scarsità d’acqua che interessa le regioni del Nord ...

Riqualificazione porto di Villanova al vaglio del Ministero dell'Ambiente : La Gradinata Teatro, prevista in adiacenza della radice del molo di tramontana, ha la funzione di offrire in uno con la sua area antistante uno spazio pubblico dedicato a spettacoli, manifestazioni ...

Ambiente : annullata dal Tribunale UE la decisione dell’EFSA di negare l’accesso agli studi sul glifosato : La decisione dell’EFSA, agenzia europea sulla sicurezza alimentare, che aveva negato l’accesso agli studi sulla tossicità e cancerogenicità del glifosato, è stata annullata dal Tribunale dell’UE. Il glifosato è un erbicida ad ampio spettro che è il principio attivo del Roundup, un prodotto della Monsanto, gruppo chimico Usa recentemente acquisito da Bayer Secondi i giudici “l’interesse del pubblico ad accedere alle ...

Gli sviluppatori di Days Gone parlano dell'integrazione tra la storia e l'Ambiente open world : Sony Bend ha trascorso molto tempo a parlare del mondo di Days Gone e di quali strumenti avranno a disposizione i giocatori mentre tentano di attraversarlo e sopravvivere, ma come gli ultimi anni ci hanno mostrato, più di ogni altra cosa, le esclusive first party di Sony si concentrano più sulla narrazione e sui personaggi che su qualsiasi altro elemento, e Days Gone manterrà questa linea.Recenti titoli open world come The Witcher 3, Red Dead ...

Ex Ilva - Arpa Puglia : “Dati diossina come prima del 2012”. Assessore all’Ambiente : “Preoccupati”. Costa : “Via l’immunità” : I livelli di diossina nella masseria del Carmine, quella vicina allo stabilimento Ilva di Taranto, sono tornati ai livelli “tipici” degli “anni antecedenti al 2012”. L’Arpa Puglia conferma, nel corso di un incontro convocato per analizzare i report delle centraline della rete di monitoraggio della qualità dell’aria, l’allarme lanciato dal coordinatore dei Verdi, Angelo Bonelli, e dal consigliere comunale ...

Ambiente - Taranto : oggi vertice con Ispra - Arpa Puglia e Comune : E’ in programma un incontro, oggi pomeriggio che prevede la presenza di Ispra, Arpa Puglia, Comune di Taranto, del prefetto di Taranto, Donato Cafagna, per discutere della situazione ambientale della città pugliese alla luce degli ultimi dati forniti dagli ambientalisti e della decisione del sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, di chiudere per 30 giorni due scuole del rione Tamburi. Il vertice è stato chiesto dal ministro ...