Usa | vendite case nuove a gennaio continuano a scendere

Usa - scorte in aumento e vendite industria calano a dicembre : In aumento le scorte di magazzino delle imprese statunitensi nel mese di dicembre. Secondo il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, gli stoccaggi sono saliti dello 0,6% a 1.994,5 miliardi di ...

Carmela Sciacchitano - la regina delle televendite accUsata di aver fatto ammazzare e murare l’ex amante : Era una regina delle televendite la donna accusata dai carabinieri di Monza e Caltanissetta di essere la mandante dell’omicidio di un ex amante, picchiato e strangolato prima di essere gettato in un pozzo a Senago, in provincia di Milano. Come riporta il Corriere della Sera, si chiama Carmela Sciacchitano, classe 1955, e stava per partire per il Brasile quando è stata fermata dai carabinieri all’aeroporto di Genova con il biglietto ...

Future Usa positivi dopo dati vendite : Wall Street dovrebbe aprire oggi positiva ed un'ora prima del normale orario, per effetto dell'entrata in vigore dell'ora legale in USA, che anticipa di due settimane quella in Italia. Il clima è ...

FCA : in calo le vendite negli Usa a febbraio - pesa la minore domanda di Fiat 500 e Jeep Compass : A febbraio in calo del 2% le vendite negli Stati Uniti per Fiat Chrysler Automobiles, penalizzato dalla minore domanda per le Fiat 500 small city e Jeep Compass. Fiat Chrysler ha dichiarato che le ...

Usa - vendite di case in corso a gennaio in aumento : In forte aumento le compravendite di abitazioni per le quali è stato già siglato il compromesso. Nel mese di gennaio, negli USA l 'indice pending home sales , vendite case in corso, pubblicato dall'...

Usa - frenano le vendite di case a gennaio : Negli Stati Uniti crollano le vendite di case a gennaio . Il dato comunicato dall'Associazione Nazionale degli Agenti Immobiliari, NAR,, ha mostrato una discesa dell' 1,2% portandosi a 4,94 milioni di ...

In Usa Kingdom Hearts 3 registra oltre il doppio delle vendite di Kingdom Hearts 2 nel mese di lancio : Stando ai dati condivisi da NPD Group, negli USA Kingdom Hearts 3 ha venduto più del doppio delle copie, nel primo mese sul mercato, rispetto a quanto fatto da Kingdom Hearts 2.Le vendite totali sono 2,5 volte superiori rispetto al capitolo uscito su PS2. In seconda posizione nella classifica di vendite troviamo invece Resident Evil 2, e a seguire abbiamo New Super Mario Bros. U Deluxe, Call of Duty: Black Ops 4 e Super Smash Bros. Ultimate al ...

Vendite dettaglio Usa disastrose : dubbi sull'accuratezza dato : In sintesi, gli scambi commerciali tra Cina e resto del mondo, che avevano marcato un dicembre debolissimo, si sono ripresi alla grande, e se sulle esportazioni l'effetto del Capodanno è sicuramente ...

Azionario Asia : Tokyo -1 - 1% - Hong Kong -1 - 8%. Investitori freddati da shock vendite dettaglio Usa : Azionario Asiatico in flessione, sconta i timori su un eventuale rallentamento dell'economia americana, dopo la diffusione del dato relativo alle vendite al dettaglio Usa, scese a dicembre dell'1,2%. Si è trattato della performance peggiore in un decennio circa.

Tonfo inatteso vendite al dettaglio : minimi dal 2009. Borsa Usa ripiega : Brutto colpo per l'economia americana che tanto si basa sui consumi: le vendite al dettaglio negli Stati Uniti hanno registrato il calo più brusco mai visto in nove anni di tempo. Wall Street ha accusato il colpo con il ...

Usa - battuta d'arresto per le vendite al dettaglio : C'è sempre meno voglia di fare shopping negli Stati Uniti. Nel mese di dicembre si è registrato un decremento delle vendite al dettaglio dell'1,2% su base mensile a 505,8 miliardi di dollari , dopo il ...

FCA : crescono le vendite negli Usa - a gennaio consegnati oltre 136mila veicoli : "Nonostante il clima gelido di gennaio, rimaniamo rialzisti nel 2019 data la costante forza sottostante dell'economia statunitense", ha affermato il capo delle vendite statunitensi Reid Bigland. ...

Ancora guai per Huawei : arrestato il direttore vendite della divisione polacca con accUsa di spionaggio : Un esponente della divisione polacca di Huawei è stato arrestato con accusa di spionaggio. L'articolo Ancora guai per Huawei: arrestato il direttore vendite della divisione polacca con accusa di spionaggio proviene da TuttoAndroid.

Mercato auto : sul settore pesano gli effetti del calo delle vendite in Usa e Cina : Negli Stati Uniti a influire negativamente sul Mercato dell'automotive , nell'ambito di un più generale rallentamento dell'economia mondiale e in particolare di quella cinese, vi sono, innanzitutto, ...