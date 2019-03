ilmattino

(Di giovedì 14 marzo 2019) BACOLI. Tentato furto la notte scorsa ad unanella zona del viale Olimpico, strada che collega il centro cittadino con la zona di Cappella e Fusaro. A notte praticamente inoltrata la banda ...

lightmoon972 : RT @MattinoSalerno: Sfondano il muro di una gioielleria: portano via solo dei rosari - MattinoBn : Sfondano il muro di una gioielleria: portano via solo dei rosari - MattinoSalerno : Sfondano il muro di una gioielleria: portano via solo dei rosari -