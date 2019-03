Recensione Lg V40 Thinq | un top player arrivato in ritardo

wired

(Di giovedì 14 marzo 2019) Ce ne ha messo di tempo, ma finalmente da qualche settimana èanche in Italia: Lg V40è stato uno degli smartphone più interessanti del 2018, che però da noi abbiamo iniziato a vedere soltanto recentemente. Dotato di ben cinque fotocamere e di un sistema audio fuori dal comune, ha il compito arduo di sfidare dispositivi top di gamma usciti in questi giorni e altri appena annunciati ma in arrivo nelle prossime settimane; ci abbiamo passato qualche giorno per capire come se la caverà.Dal punto di vista del design il gadget riprende le linee del predecessore uscito ormai nel 2017 unendole con alcuni aspetti del più recente Lg G7, ma le caratteristiche da far notare sono diverse. Intanto la scocca posteriore del dispositivo ...