La storia dell' economia in un minuto | nulla dura per sempre

Social - il blackout più lungo della storia : Facebook - Instagram e WhatsApp down da 14 ore : Il malfunzionamento va avanti da ieri pomeriggio, è un'interruzione senza precedenti. Qualcuno ha parlato di attacco informatico ma la compagnia di Mark Zuckerberg ha smentito l'indiscrezione con un tweet

La Capitale dell'ignoranza cancella la storia d'Italia : C omunque la giri, questa storia fa venire il mal di pancia, prima dal ridere. Immaginiamo la scena, con i due romani delle barzellette - Cecco e Nando - che in un'alba romana (dolce, tiepida, luminosa) arrivano alla Garbatella sul loro furgoncino pieno di attrezzi. Hanno già preso il caffè in uno dei primi bar aperti e si apprestano di buona lena al lavoro, mica è vero che i romani non hanno voglia di lavorare, è che sono sensibili alla ...

Cristiano Ronaldo da record : riscrive la storia - aggiorna numeri stratosferici e rilancia il sogno della Juve : Per chi vuole vincere sette Palloni d’Oro e fare sette figli, possono bastare anche sette parole: «Uno per tutti e tutti per uno». Cristiano Ronaldo sceglie con cura le notti per trasformare il suo calcio in magia, facendo sognare i suoi tifosi e accumulando record su record, ma anche i messaggi. E allora, ad impresa appena avvenuta e scritto in pe...

Le difficoltà più complicate da risolvere della storia di Facebook : Per circa 10 ore gli utenti da ogni parte del mondo hanno segnalato problemi di accesso e condivisione di contenuti su Facebook, Instagram e Whatsapp. Secondo il sito Downdetector.com, le prime segnalazioni sarebbero arrivate intorno alle 17.30 di mercoledì 13 marzo e sono proseguite per tutta la giornata fino alle 4 del mattino circa, quando le segnalazioni hanno cominciato a scemare. Come pare oramai appuranto, in molti casi ...

Fabrizio Corona senza freni : "Sono un pezzo della storia di questo Paese" (video) : Nell'intervista esclusiva concessa a Barbara d'Urso nella prima di Live - Non è la d'Urso [clicca per accedere al video], Fabrizio Corona ha risposto con fermezza alle stoccate degli ospiti in studio, contrari alla sua condotta di vita e parzialmente dubbiosi sul percorso di redenzione che sta compiendo. Tra gli invitati all'uno contro tutti in salsa dursiana, anche il direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti, che seppur presentato da ...

Roma - scritta delle elezioni ’48 rimossa alla Garbatella. L’ignoranza cancella la storia : Roma è una città anarchica. Le regole, e con esse il decoro, sono spesso oltraggiate. Anche con scritte sui muri. Di ogni tipo. Quelli dei palazzi, senza distinzione per l’età di realizzazione. Ma anche quelli dei monumenti. Pensieri poetici, slogan politici e sportivi e persino parolacce. Un profluvio di parole in libertà, che spesso si sovrappongono. Qualche volta, resistendo alle stagioni e ai gusti, sbiadiscono. Ma restano, loro ...

Bohemian Rhapsody da record : è tra i film più visti della storia : Bohemian Rhapsody continua a collezionare successi e primati nel mercato italiano. Dall'inizio della programmazione in sala e quindi a quasi quattro mesi dall'uscita, il titolo entra nella top ten dei ...

Katia Ricciarelli parla della sua ex storia d’amore con Pippo Baudo : La cantante lirica Katia Ricciarelli intervistata da Tiberio Timperi a“La vita in diretta” è tornata a parlare della sua ex storia d’amore con Pippo Baudo. Nel programma si parla dei cosiddetti “divorzi grigi”, ovvero di quei coniugi che sorpassata la soglia dei sessanta anni decidono di separarsi. La cantante con Tiberio Timperi ritorna sul matrimonio finito con Baudo lasciandosi andare, tra una battuta e l’altra, a delle confidenze molto ...

Mercedes CL : “come svegliarsi da un bel sogno” - ecco la storia della coupè derivata dalla Classe S [GALLERY] : La tecnologia all’avanguardia che nessun’altra automobile al mondo offre e un design altrettanto innovativo caratterizzano il carattere esclusivo della coupé Mercedes CL Una sensazione di guida come se si stesse galleggiando: è da qui che sono partiti i tecnici, quando 20 anni mostrarono, in anteprima mondiale, il telaio dotato di Active Body Control (ABC) installato su una Mercedes CL. I tedeschi utilizzavano una frase per ...

Boeing 737 Max 8 : compagnie Italia e principali incidenti della storia : Boeing 737 Max 8: compagnie Italia e principali incidenti della storia Due incidenti e centinaia di vittime. È la triste storia che accompagna nelle cronache di tutto il mondo il Boeing 737 Max 8 negli ultimi tempi. Solo poco meno di 6 mesi fa un incidente aereo in Indonesia è costato la vita a 189 persone (tra cui l’Italiano Andrea Manfredi). E a distanza di pochi mesi altre 157 persone – di cui 8 Italiani – hanno ...

Perché crollano gli ascolti de Il Nome della Rosa - colpa della concorrenza o della storia che annoia? : Giunta alla seconda puntata, la serie evento Il Nome della Rosa ha già registrato un crollo. Gli ascolti, partiti col botto di oltre 6 milioni di spettatori, si sono invece fermati a 4.7 milioni nel doppio episodio andato in onda lunedì sera. Certo, il prodotto di stampo internazionale era ambizioso fin dall'inizio: trasportare il capolavoro di Umberto Eco sullo schermo non è un'operazione facile. Se il film era riuscito egregiamente ...