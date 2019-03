De Luca su Salvini | “C’è uno che va in giro vestito con pelli di capra e pensa di

Autonomia differenziata - De Luca : “Abbiamo sventato un tentativo di furto fatto con destrezza da Salvini” : “Sull’Autonomia differenziata abbiamo sventato un tentativo di furto fatto con destrezza da Salvini“. Sono le parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ospite di “Barba e Capelli”, su Radio Crc. “Noi eravamo arrivati a questo punto” – spiega – “Bisognava portare all’attenzione del Parlamento italiano il 15 febbraio l’intesa già raggiunta tra lo Stato e ...

De Luca : “Salvini? Sta consumando truffa politica sulla pelle del Sud”. E ironizza sui suoi tweet e la relazione con Isoardi : “Autonomia differenziata? Salvini, in realtà, sta realizzando in maniera truffaldina lo stesso obiettivo che aveva Umberto Bossi: la secessione. Hai voglia a togliere la parola “Nord” da “Lega Nord”: stanno facendo esattamente quello che avevano in testa 20 anni fa, la secessione, cioè la rottura dell’unità nazionale, una cosa gravissima dal punto di vista dei valori, ma soprattutto del riparto delle ...

Mimmo Lucano : “Sono orgoglioso di andare a processo - non farò come Salvini” : L'ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano, si dice pronto a essere processato: "Io sarò orgoglioso di andare sotto processo, non farò come Salvini che si è protetto anche col sostegno di chi aveva garantito di cambiare l’Italia in nome dell’onestà”, dice riferendosi al voto della Giunta delle immunità del Senato sul ministro dell'Interno e sul caso Diciotti.Continua a leggere

La canzone anti-Salvini del duo Luca e Paolo : scoppia la polemica : 'Prendi una barca, trattala male, dille che non può attraccare' . Sulle note di Teorema di Marco Ferradini, Luca e Paolo hanno costruito una canzone contro il pugno di ferro, in materia di ...

Luca e Paolo - la canzone anti Salvini in diretta : terremoto nel pomeriggio Rai : Roberto Saviano che fa il monologo anti Salvini, Luca e Paolo che cantano la canzone sfottò del ministro leghista. Ieri in Rai era decisamente una giornata contro il vicepremier e la chiusura dei porti. I comici Luca e Paolo durante Quelli che il calcio, su Raidue, hanno cantato una versione di Teo

Luca e Paolo - la parodia di 'Teorema' è un inno anti-Salvini : Nel corso dell'ultima puntata di "Quelli che il calcio", programma in onda su Rai 2, Luca e Paolo hanno cantato una versione di 'Teorema', canzone di Marco Ferradini del 1991, cambiando il testo della ...

Luca Ricolfi - caso Salvini-Diciotti : Pd e Leu si riavvicinano grazie ai giudici : ... 'Assistiamo a una sorta di atto unico con un risvolto paradossale: il riavvicinamento tra Pd e Leu non su cose serie, ma sull'ennesima intromissione della magistratura nella dialettica politica'.

Luca Zaia avverte Matteo Salvini e Luigi Di Maio : "Sull'autonomia avanti tutta. No scambi con l'immunità" : Sull'autonomia si va avanti, non ci possono essere ricatti o scambi di alcun tipo da parte dei grillini. Parola di Luca Zaia che in una intervista a La Stampa chiarisce che quella del Movimento 5 stelle è "una scelta libera, secondo coscienza, di buonsenso. Mi rifiuto di pensare a scambi di prigioni

Autonomia - Luca Zaia avverte Lega e M5s. 'Se non passa una ecatombe politica. Credo che Salvini e Di Maio...' : 'Non approvare l' Autonomia sarebbe una ecatombe istituzionale e politica'. Lo dice in un'intervista al Corriere della Sera il governatore leghista del Veneto, Luca Zaia . 'Lancio la mia sfida: si approvi l'accordo con il Veneto e lo si proponga a tutte le Regioni. ...

Luca Ricolfi contro il Pd : "Non capiscono nulla - come stanno aiutando Matteo Salvini" : Essere di sinistra, malgrado la sinistra. È il destino di Luca Ricolfi. Sociologo, insegna Analisi dei dati all' Università di Torino, è presidente della Fondazione David Hume: www.fondazionehume.it. Da anni recita la parte della Cassandra delle disavventure di Pd e compagni. Quanto pensa possa dura

Immigrati - LeoLuca Orlando sfida Matteo Salvini : regolarizza i clandestini ma nessuno lo indaga : Che magnifico Paese l'Italia! Matteo Salvini è indagato per aver cercato di arginare l' immigrazione clandestina . Leoluca Orlando , il sindaco Dem di Palermo che contravvenendo al Decreto Sicurezza ...

Sindaco di Palermo - LeoLuca Orlando sfida Salvini : 4 migranti iscritti all’anagrafe di Palermo : Orlando Sindaco di Palermo, continua a pressare contro il DL di Salvini Il Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha firmato i primi provvedimenti per l’iscrizione all’Anagrafe comunale di 4 cittadini stranieri migranti, nonostante il Decreto Sicurezza lo vieti. I provvedimenti riguardano uomini e donne di età compresa tra 26 e 49 anni, tutti in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità o per motivi umanitari, ...