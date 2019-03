Il Material Theme è in roll out su Google Drive per Android

Google sta testando il Material Theme per le pagine “Guida e feedback” su Android : Google sta testando alcune modifiche alle pagine "Guida e feedback" per allineare il loro design con il Material Theme dell'azienda. Nel complesso, il nuovo design di Google conferisce a tutta la sezione un aspetto più pulito e invitante e sembra coincidere con l'ultima versione beta di Google Play Services (15.1.xx) che non è ancora stata distribuita su Android. L'articolo Google sta testando il Material Theme per le pagine “Guida e ...

L’interfaccia web di Google Voli è stata aggiornata con il Material Theme : Google Voli è allo stesso tempo uno strumento di ricerca e un sito dedicato e recentemente l'interfaccia web ha ottenuto il Material Theme, mentre la controparte mobile deve ancora essere aggiornata da Google. Le caselle con più campi e menu ora presentano angoli arrotondati e uno sfondo bianco, mentre il blu predominante del tema precedente è ora presente solo per gli elementi in risalto. L'articolo L’interfaccia web di Google Voli è ...

Ricerca Google veste in Material Theme anche i Knowledge Panel su mobile : Continua il makeover di Ricerca Google che ora veste in Material Theme anche i Knowledge Panel sui dispositivi mobili. L'articolo Ricerca Google veste in Material Theme anche i Knowledge Panel su mobile proviene da TuttoAndroid.

Facebook testa una nuova interfaccia in Material Theme e permette di condividere un evento attraverso le Storie : Facebook sta testando una nuova interfaccia chiara ispirata al Material Design e permette di condividere gli eventi attraverso le Storie. L'articolo Facebook testa una nuova interfaccia in Material Theme e permette di condividere un evento attraverso le Storie proviene da TuttoAndroid.

Google Documenti - Fogli e Presentazioni ricevono aggiornamenti del Material Theme sul web : I tre siti web dedicati a Google Documenti, Google Fogli e Google Presentazioni stanno ricevendo degli aggiornamenti minori per allinearsi ulteriormente al Material Theme. Complessivamente, si tratta di un altro aggiornamento minore che rende i tre editor più coerenti con la home page di Google Drive. L'articolo Google Documenti, Fogli e Presentazioni ricevono aggiornamenti del Material Theme sul web proviene da TuttoAndroid.

La sezione “Valutazioni e Recensioni” del Play Store si rinnova in stile Material Theme : Google rinnova la sezione "Valutazioni e Recensioni" del Play Store, con vari ritocchi e abbellimenti in stile Material Theme. La nuova grafica è disponibile per tutti ed è in fase di roll out con la versione 13.4.11 del Google Play Store. L'articolo La sezione “Valutazioni e Recensioni” del Play Store si rinnova in stile Material Theme proviene da TuttoAndroid.

Google Voice per Android viene aggiornato con il Material Theme : Dopo Gmail all'inizio di questa settimana, anche Google Voice sta ricevendo il Material Theme di Google che mantiene invariata l'esperienza del servizio VOIP, ma garantisce un aspetto più pulito e ordinato. Il cambiamento più evidente riguarda la nuova barra inferiore animata che utilizza le icone del tema Material caratterizzate da contorni decisi e interni cavi. L'articolo Google Voice per Android viene aggiornato con il Material Theme ...

Gmail rinnova completamente il suo look : ecco il Material Theme con tema bianco : Gmail è fra i servizi di Google più apprezzati e utilizzati dagli utenti e quindi era lecito aspettarsi un rinnovamento grafico anche per la sua applicazione mobile, sia per Android che per iOS. L'articolo Gmail rinnova completamente il suo look: ecco il Material Theme con tema bianco proviene da TuttoAndroid.

Google Maps propone una nuova interfaccia di ricerca in Material Theme - ma non per tutti : Google Maps introduce una nuova schermata per la ricerca in Material Theme, ma al momento è disponibile solo per alcuni utenti selezionati. L'articolo Google Maps propone una nuova interfaccia di ricerca in Material Theme, ma non per tutti proviene da TuttoAndroid.

Il Material Theme raggiunge anche gli elementi aggiuntivi dell’App Google : L'app Google ha già ricevuto il tema Material, ma questa settimana il nuovo design ha raggiunto anche gli elementi aggiuntivi, come le impostazioni e la scheda "Altro" che sono state ridisegnate con menu e opzioni riorganizzate per renderne più intuitivo l'accesso. L'articolo Il Material Theme raggiunge anche gli elementi aggiuntivi dell’App Google proviene da TuttoAndroid.

Google Documenti - Fogli e Presentazioni ricevono il Material Theme sul Web : Il Material Theme di Google è in roll out per i principali strumenti di produttività nella versione Web: Google Documenti, Google Fogli e Google Presentazioni, nonché Google Sites. L'interfaccia si aggiorna con pulsanti, finestre di dialogo e barre laterali che diventando più leggibili e nitidi. L'articolo Google Documenti, Fogli e Presentazioni ricevono il Material Theme sul Web proviene da TuttoAndroid.