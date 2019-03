Champions : Bonucci “La Juve ci ha messo i coglioni” : “Abbiamo zittito un sacco di gente; ci davano per morti. Noi stasera ci abbiamo messo i coglioni”. Così Leonardo Bonucci ai microfoni di Sky Sport dopo la strepitosa rimonta in Champions League contro l’Atletico. “E’ una grande serata per il popolo Juventino. Noi abbiamo risposto sul campo, se ne sono dette tante in questi giorni, ma la Juve risponde sul campo. Quello che è stato detto ci tocca a livello umano e a ...

Milan - la Juve tenta il Bonucci-bis per giugno : Il Milan non ha intenzione di farsi scappare Alessio Romagnoli . Come riportato dal Corriere dello Sport, sul difensore sarebbero arrivati sondaggi anche dalla Juventus che tenta il Bonucci bis con un difensore da acquistare dal Milan, ma a meno di clamorose sorprese il centrale classe 1995 resterà ...

Mercato Juventus - duello con lo United per il dopo Bonucci – Chiellini : Mercato Juventus – Dall’Inghilterra arrivano novità importanti sul fronte acquisti di casa Juve. I bianconeri sembrano intenzionati a ringiovanire il reparto arretrato della rosa, ed i nomi che circolano sono di quelli davvero importanti. Mercato Juventus – Bianconeri decisi su due dei più forti difensori del panorama calcistico europeo Secondo quanto riportato oltremanica, la società […] More

Juventus - Benatia smaschera la pugnalata di Allegri : lo sfregio con Bonucci - perché è andato via : L'ex juventino Medhi Benatia lancia un siluro contro Massimiliano Allegri e spiega ai microfoni di Sky sport i motivi che l'hanno spinto a lasciare Torino per volare in Qatar, dove da gennaio indossa la maglia dell'Al-Duhail: "A dicembre ero in vacanza a Dubai. Ho parlato con mia moglie e miei figli

Bologna-Juventus - Allegri : “Gioca Cancelo. Gesto Bonucci? Dico che…” : BOLOGNA JUVENTUS Allegri- Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sul prossimo match contro il Bologna, analizzando anche il match di ritorno contro l’Atletico Madrid. Occhio anche alle novità di formazione contro gli emiliani. Confermata la presenza dal primo minuto di Perin, così come quella di […] L'articolo Bologna-Juventus, Allegri: “Gioca ...

Juventus - Bonucci e Bernardeschi suonano la carica : 'Ci sono ancora 90 minuti' : Ieri sera, è stata una serata piuttosto amara per la Juventus che ha perso per 2-0 contro l'Atletico Madrid. Nei bianconeri al termine della sfida c'era grande delusione e alcuni di loro hanno però voluto caricare la squadra in vista del match di ritorno. In particolare al temine della sfida alcuni giocatori della Juve hanno utilizzato i social per caricare la squadra in vista del match di ritorno. Infatti, Leonardo Bonucci, Federico ...

Le sceneggiate di Bonucci e Chiellini che si adeguano al fighettismo juventino : D’accordo guardiolisti e risultatisti Nel calcio conta il risultato. Poi, però, l’analisi che qui definiamo critica ciascuno può piegarla alle proprie esigenze. E la sconfitta della Juventus ieri sera contro l’Atletico Madrid accontenta più fronti. E mette paradossalmente insieme i guardiolisti con i risultatisti, i fautori del calcio propositivo con quelli che a calcio si può giocare in mille modi e non è detto che il tittich ...

Juventus - Capello contro Bonucci : 'È bastata una carezza per farlo cadere' : Tra i calciatori della Juventus finiti nell'occhio del ciclone dopo la sconfitta contro l'Atletico Madrid c'è Leonardo Bonucci autore di un gesto che sta facendo discutere sui social ma anche in tv, ...

Pistocchi : “Pessima Juve. Sceneggiata Bonucci - lo fece anche Chiellini” : Maurizio Pistocchi, tramite il proprio account twitter, ha colto l’occasione per lanciare una stoccata contro la Juventus e nello specifico contro Bonucci, reo di aver simulato per far annullare il gol del vantaggio dell’Atletico. Il noto giornalista ha poi colto l’occasione per fare un’analisi anche sul match e sul gioco della Juventus. Leggi anche: Pagelle […] More

Atletico-Juventus - il disastro di Bonucci : “mezzucci” per fregare l’arbitro ma fa l’assist a Gimenez - Capello lo massacra : Bonucci è stato uno dei peggiori in campo ieri sera nella sconfitta della Juventus contro l’Atletico Madrid al Wanda Metropolitano “Bonucci ha ricevuto una carezza e si è subito buttato a terra. In Italia siamo abituati troppo bene, appena ti sfiorano ti fischiano fallo. Chiaramente non c’era nulla e l’arbitro gli ha subito detto di tirarsi su”. Fabio Capello ha espresso con poche parole un concetto chiarissimo, reso palese dalle ...

Juventus - Capello bacchetta Bonucci : 'In Italia abituati bene...' : TORINO - Dagli studi di Sky Sport, un durissimo Fabio Capello ha bacchettato Leonardo Bonucci , autore di un brutto gesto in occasione del primo gol dell'Atletico Madrid. Il difensore bianconero si è buttato a terra nella ...

Bonucci rivela : "Il Real mi ha cercato - ma la Juve è casa mia" : Leonardo Bonucci già in altre occasioni aveva dichiarato amore esplicitamente alla Juventus . In questo periodo sentiamo spesso la frase 'passare dalle parole ai fatti'; sostanzialmente è quello che ...

Juventus - Bonucci : "In estate mi ha cercato il Real. La Champions è un obiettivo" : Un pericolo in più per i campioni d'Italia, ma che la coppia Bonucci-Chiellini conosce benissimo e che è pronta ad annullare, dando un'altra lezione di difesa al mondo. Allegri si affida ai suoi ...

Atletico-Juventus - Dybala : 'Allegri è un maestro'. Bonucci : 'Mi ha cercato il Real' : Sinceramente non pensavo che un club come il Real Madrid potesse far partire un giocatore così, che in ogni partita fa la differenza e dimostra di essere il migliore al mondo. A livello di ...